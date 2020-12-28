https://ria.ru/20201228/pandemiya-1591254541.html
Власти извлекли серьезные уроки из пандемии, заявила Голикова
Власти извлекли серьезные уроки из пандемии, заявила Голикова
Власти России извлекли серьезные уроки из пандемии коронавируса, корректировки в планах будут, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T16:24
2020-12-28T16:24
2020-12-28T16:24
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
татьяна голикова
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Власти России извлекли серьезные уроки из пандемии коронавируса, корректировки в планах будут, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Мы извлекли, на самом деле, серьезные уроки из той ситуации, которая сложилась в этом году. Мы корректируем и будем корректировать те мероприятия, которые нам необходимо осуществлять", - сказала Голикова в ходе брифинга.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201227/ekonomika-1591120692.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, татьяна голикова