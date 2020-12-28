https://ria.ru/20201228/pandemiya-1591252458.html

Голикова оценила влияние COVID-19 на другие заболевания

Голикова оценила влияние COVID-19 на другие заболевания

Пандемия способствовала ускорению отдельных заболеваний, эта ситуация тревожная, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 28.12.2020

2020-12-28T16:17

2020-12-28T16:17

2020-12-28T20:43

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

татьяна голикова

общество

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 дек – РИА Новости. Пандемия способствовала ускорению отдельных заболеваний, эта ситуация тревожная, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Я со многими врачами беседовала, они устали работать в этой ситуации. Смертность от ковида тяжело сказывается и на семьях, и на медперсонале", - добавила она.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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