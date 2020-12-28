Голикова оценила влияние COVID-19 на другие заболевания
16:17 28.12.2020 (обновлено: 20:43 28.12.2020)
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники во время обхода в госпитале для лечения больных COVID-19 в Тверской областной больнице
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 дек – РИА Новости. Пандемия способствовала ускорению отдельных заболеваний, эта ситуация тревожная, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Нам еще предстоит и со странами-членами ВОЗ, и с экспертами обсуждать вопрос по поводу последствий коронавируса с точки зрения влияния на течение других хронических заболеваний… Пандемия способствовала ускорению отдельных заболеваний, конечно, ситуация тревожная", - сказала Голикова в эфире программы "Познер" на Первом канале.
"Я со многими врачами беседовала, они устали работать в этой ситуации. Смертность от ковида тяжело сказывается и на семьях, и на медперсонале", - добавила она.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.