https://ria.ru/20201228/otravlenie-1591302141.html

В Пензе трехлетний ребенок погиб от отравления угарным газом

В Пензе трехлетний ребенок погиб от отравления угарным газом

Трехлетний ребенок в Пензе погиб от отравления угарным газом, его родители госпитализированы в бессознательном состоянии, возбуждено уголовное дело, сообщило... РИА Новости, 28.12.2020

2020-12-28T21:00

2020-12-28T21:00

2020-12-28T21:00

следственный комитет россии (ск рф)

пенза

происшествия

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САРАТОВ, 28 дек - РИА Новости. Трехлетний ребенок в Пензе погиб от отравления угарным газом, его родители госпитализированы в бессознательном состоянии, возбуждено уголовное дело, сообщило областное управление СК РФ."По данным следствия, днем 27 декабря родственниками в квартире дома по улице Фурманова в Пензе обнаружено тело ребенка 2017 года рождения. Родители мальчика также находились в квартире в бессознательном состоянии, они госпитализированы в лечебное учреждение, где им оказывается необходимая медицинская помощь. Судебно-медицинской экспертизой установлено, что смерть ребенка наступила от отравления окисью углерода", - говорится в сообщении.Следователи по факту гибели ребенка возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности"."В рамках расследования уголовного дела будут исследованы техническое состояние газового оборудования, имеющегося в квартире, и условия его эксплуатации", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20201220/gaz-1590143094.html

пенза

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), пенза, происшествия