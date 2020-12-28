https://ria.ru/20201228/otravlenie-1591302141.html
В Пензе трехлетний ребенок погиб от отравления угарным газом
В Пензе трехлетний ребенок погиб от отравления угарным газом
Трехлетний ребенок в Пензе погиб от отравления угарным газом, его родители госпитализированы в бессознательном состоянии, возбуждено уголовное дело, сообщило... РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T21:00
2020-12-28T21:00
2020-12-28T21:00
следственный комитет россии (ск рф)
пенза
происшествия
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САРАТОВ, 28 дек - РИА Новости. Трехлетний ребенок в Пензе погиб от отравления угарным газом, его родители госпитализированы в бессознательном состоянии, возбуждено уголовное дело, сообщило областное управление СК РФ."По данным следствия, днем 27 декабря родственниками в квартире дома по улице Фурманова в Пензе обнаружено тело ребенка 2017 года рождения. Родители мальчика также находились в квартире в бессознательном состоянии, они госпитализированы в лечебное учреждение, где им оказывается необходимая медицинская помощь. Судебно-медицинской экспертизой установлено, что смерть ребенка наступила от отравления окисью углерода", - говорится в сообщении.Следователи по факту гибели ребенка возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности"."В рамках расследования уголовного дела будут исследованы техническое состояние газового оборудования, имеющегося в квартире, и условия его эксплуатации", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20201220/gaz-1590143094.html
пенза
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РИА Новости
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РИА Новости
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следственный комитет россии (ск рф), пенза, происшествия
САРАТОВ, 28 дек - РИА Новости.
Трехлетний ребенок в Пензе
погиб от отравления угарным газом, его родители госпитализированы в бессознательном состоянии, возбуждено уголовное дело, сообщило областное управление СК
РФ.
"По данным следствия, днем 27 декабря родственниками в квартире дома по улице Фурманова в Пензе обнаружено тело ребенка 2017 года рождения. Родители мальчика также находились в квартире в бессознательном состоянии, они госпитализированы в лечебное учреждение, где им оказывается необходимая медицинская помощь. Судебно-медицинской экспертизой установлено, что смерть ребенка наступила от отравления окисью углерода", - говорится в сообщении.
Следователи по факту гибели ребенка возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".
"В рамках расследования уголовного дела будут исследованы техническое состояние газового оборудования, имеющегося в квартире, и условия его эксплуатации", - отмечается в сообщении.