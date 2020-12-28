https://ria.ru/20201228/otoplenie-1591268585.html

В Москве повысили температуру в системе отопления из-за похолодания

В Москве повысили температуру в системе отопления из-за похолодания

Городские службы повысили температуру в системе отопления из-за похолодания, сообщил журналистам в понедельник заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы... РИА Новости, 28.12.2020

2020-12-28T17:25

2020-12-28T17:25

2020-12-28T17:25

москва сегодня: мегаполис для жизни

жкх

петр бирюков

москва

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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Городские службы повысили температуру в системе отопления из-за похолодания, сообщил журналистам в понедельник заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков.По его словам, технологические режимы системы централизованного теплоснабжения выбирают в соответствии с температурой наружного воздуха.Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что задания на изменение режима в системе отопления выдаются ответственным службам заранее на основании краткосрочного прогноза погоды.

https://realty.ria.ru/20201113/otoplenie-1584275114.html

москва

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жкх, петр бирюков, москва