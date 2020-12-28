https://ria.ru/20201228/onega-1591215727.html
Представитель Роструда вылетел в Мурманскую область из-за ЧП с "Онегой"
Представитель Роструда вылетел в Мурманскую область из-за ЧП с "Онегой"
Представитель Роструда вылетает в Мурманскую область в связи с катастрофой судна "Онега" в Баренцевом море, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роструда. РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T13:38
2020-12-28T13:38
2020-12-28T13:38
крушение рыболовного судна "онега" в баренцевом море
баренцево море
федеральная служба по труду и занятости (роструд)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
мурманская область
происшествия
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Представитель Роструда вылетает в Мурманскую область в связи с катастрофой судна "Онега" в Баренцевом море, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роструда.В понедельник утром судно "Онега" с рыбаками затонуло в Баренцевом море, на борту находились 19 человек, на данный момент спасены только двое. По предварительной информации, судно затонуло из-за обледенения. В пресс-службе МЧС РФ РИА Новости сообщали, что борту находились 16 жителей Мурманской области и по одному человеку из Архангельска, Курской и Ростовской областей.По предварительным данным, члены экипажа являлись работниками Рыболовецкого колхоза имени М. И. Калинина, добавляется в сообщении.
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крушение рыболовного судна "онега" в баренцевом море, баренцево море, федеральная служба по труду и занятости (роструд), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), мурманская область, происшествия