https://ria.ru/20201228/onega-1591173960.html

Связь с районом поисков затонувшего в Баренцевом море судна отсутствует

Связь с районом поисков затонувшего в Баренцевом море судна отсутствует

Связь с районом поиска затонувшего в Баренцевом море судна "Онега" отсутствует, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 28.12.2020

2020-12-28T09:37

2020-12-28T09:37

2020-12-28T09:37

крушение рыболовного судна "онега" в баренцевом море

баренцево море

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Связь с районом поиска затонувшего в Баренцевом море судна "Онега" отсутствует, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.Ранее в МЧС РФ сообщили, что в понедельник утром судно "Онега" с рыбаками затонуло в Баренцевом море, на борту находились 19 человек, спасены двое. По предварительной информации, судно затонуло из-за обледенения."С районом поиска затонувшего судна пока отсутствует связь", - сказал собеседник агентства.

https://radiosputnik.ria.ru/20201228/sudno-1591169355.html

баренцево море

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2020

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крушение рыболовного судна "онега" в баренцевом море, баренцево море, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия