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В ДНР заявили о минометном обстреле украинскими силовиками юга республики
В ДНР заявили о минометном обстреле украинскими силовиками юга республики
Украинские силовики в понедельник утром обстреляли юг самопровозглашенной Донецкой народной республики из 120-миллиметрового миномета, сообщили журналистам в... РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T09:37
2020-12-28T15:03
ситуация в днр и лнр
сцкк
донецкая народная республика
киев
украина
в мире
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ДОНЕЦК, 28 дек — РИА Новости. Украинские силовики в понедельник утром обстреляли юг самопровозглашенной Донецкой народной республики из 120-миллиметрового миномета, сообщили журналистам в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению Водяное (под контролем Киева. — Прим. ред.) — Новая Таврия (юг ДНР. — Прим. ред.), выпущено десять мин калибра 120 миллиметров", — сказал представитель ДНР в СЦКК.Дополнительные меры обеспечения перемирия вступили в силу в Донбассе с 27 июля. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
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ситуация в днр и лнр, сцкк, донецкая народная республика, киев, украина, в мире

В ДНР заявили о минометном обстреле украинскими силовиками юга республики

09:37 28.12.2020 (обновлено: 15:03 28.12.2020)
 
© AP Photo / Vitali KomarУкраинский военный
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
© AP Photo / Vitali Komar
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ДОНЕЦК, 28 дек — РИА Новости. Украинские силовики в понедельник утром обстреляли юг самопровозглашенной Донецкой народной республики из 120-миллиметрового миномета, сообщили журналистам в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению Водяное (под контролем Киева. — Прим. ред.) — Новая Таврия (юг ДНР. — Прим. ред.), выпущено десять мин калибра 120 миллиметров", — сказал представитель ДНР в СЦКК.
Дополнительные меры обеспечения перемирия вступили в силу в Донбассе с 27 июля. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
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