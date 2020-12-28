https://ria.ru/20201228/obstrel-1591174067.html

В ДНР заявили о минометном обстреле украинскими силовиками юга республики

В ДНР заявили о минометном обстреле украинскими силовиками юга республики

Украинские силовики в понедельник утром обстреляли юг самопровозглашенной Донецкой народной республики из 120-миллиметрового миномета, сообщили журналистам в... РИА Новости, 28.12.2020

2020-12-28T09:37

2020-12-28T09:37

2020-12-28T15:03

ситуация в днр и лнр

сцкк

донецкая народная республика

киев

украина

в мире

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ДОНЕЦК, 28 дек — РИА Новости. Украинские силовики в понедельник утром обстреляли юг самопровозглашенной Донецкой народной республики из 120-миллиметрового миномета, сообщили журналистам в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению Водяное (под контролем Киева. — Прим. ред.) — Новая Таврия (юг ДНР. — Прим. ред.), выпущено десять мин калибра 120 миллиметров", — сказал представитель ДНР в СЦКК.Дополнительные меры обеспечения перемирия вступили в силу в Донбассе с 27 июля. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.

https://ria.ru/20201223/donbass-1590617650.html

донецкая народная республика

киев

украина

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ситуация в днр и лнр, сцкк, донецкая народная республика, киев, украина, в мире