Обращения в Корпорацию МСП по принципу "одного окна" превысили 1 миллион
© Фото : Корпорация МСП Баннеры МСП банка
© Фото : Корпорация МСП
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Количество обращений от предпринимателей за услугами Корпорации МСП по принципу "одного окна" превысило 1 миллион, а с начала 2020 года составило более 220 тысяч, сообщает пресс-служба корпорации.
Корпорация МСП с 2016 года предоставляет предпринимателям информационные услуги об инструментах финансовой, имущественной, маркетинговой, образовательной поддержки, участии в закупках крупнейших заказчиков. Услуги предоставляются в более чем 2,8 тысячи многофункциональных центрах (МФЦ) в 84 регионах (97% от общего числа МФЦ), а также в 16 центрах услуг для бизнеса Москвы и иных организациях инфраструктуры поддержки МСП. В электронном виде информацию можно получить через портал Бизнес-навигатора МСП и портал Госуслуги.ру.
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По данным пресс-службы, Корпорация МСП планомерно осуществляет переход от информационной составляющей услуг к предоставлению конечных сервисов субъектам МСП и самозанятым. Так, подготовлена инфраструктура для получения предпринимателями лизинговых и кредитно-гарантийных продуктов корпорации, региональных лизинговых компаний, МСП Банка. В первую очередь, соответствующие сервисы стали доступны пользователям портала Бизнес-навигатора МСП.
Как отмечается в сообщении, цифровизация предоставления услуг бизнесу стала одной из наиболее востребованных мер поддержки в период коронавирусных ограничений. В связи с сокращенным приёмом клиентов в МФЦ всё более активно использовались дистанционные форматы предоставления услуг. При этом информация о мерах поддержки была дополнена специальными продуктами для пострадавших отраслей экономики.
Наиболее активно сервисы Корпорации МСП использовались в МФЦ Чеченской, Чувашской республик, Калининградской, Костромской, Ленинградской, Сахалинской, Тюменской областей, Республики Алтай. При этом более 6,8 тысячи заявителей стали субъектами МСП или приняли решение о начале предпринимательской деятельности после получения услуг корпорации, говорится в сообщении.
Наибольшей востребованностью среди предпринимателей в 2020 году пользовались услуги по подбору информации о финансовой поддержке (19,4%), информации о закупках крупнейших заказчиков (17,5%), информации об имуществе, включенном в перечни государственного и муниципального имущества (17%), по регистрации на портале Бизнес-навигатора МСП (13,4%).
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