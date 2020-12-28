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Обращения в Корпорацию МСП по принципу "одного окна" превысили 1 миллион

Обращения в Корпорацию МСП по принципу "одного окна" превысили 1 миллион

Количество обращений от предпринимателей за услугами Корпорации МСП по принципу "одного окна" превысило 1 миллион, а с начала 2020 года составило более 220... РИА Новости, 28.12.2020

2020-12-28T21:52

2020-12-28T21:52

2020-12-28T21:52

корпорация мсп

чувашская республика (чувашия)

республика алтай

тюменская область

новости компаний - экономика

экономика

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Количество обращений от предпринимателей за услугами Корпорации МСП по принципу "одного окна" превысило 1 миллион, а с начала 2020 года составило более 220 тысяч, сообщает пресс-служба корпорации.Корпорация МСП с 2016 года предоставляет предпринимателям информационные услуги об инструментах финансовой, имущественной, маркетинговой, образовательной поддержки, участии в закупках крупнейших заказчиков. Услуги предоставляются в более чем 2,8 тысячи многофункциональных центрах (МФЦ) в 84 регионах (97% от общего числа МФЦ), а также в 16 центрах услуг для бизнеса Москвы и иных организациях инфраструктуры поддержки МСП. В электронном виде информацию можно получить через портал Бизнес-навигатора МСП и портал Госуслуги.ру. По данным пресс-службы, Корпорация МСП планомерно осуществляет переход от информационной составляющей услуг к предоставлению конечных сервисов субъектам МСП и самозанятым. Так, подготовлена инфраструктура для получения предпринимателями лизинговых и кредитно-гарантийных продуктов корпорации, региональных лизинговых компаний, МСП Банка. В первую очередь, соответствующие сервисы стали доступны пользователям портала Бизнес-навигатора МСП. Как отмечается в сообщении, цифровизация предоставления услуг бизнесу стала одной из наиболее востребованных мер поддержки в период коронавирусных ограничений. В связи с сокращенным приёмом клиентов в МФЦ всё более активно использовались дистанционные форматы предоставления услуг. При этом информация о мерах поддержки была дополнена специальными продуктами для пострадавших отраслей экономики. Наиболее активно сервисы Корпорации МСП использовались в МФЦ Чеченской, Чувашской республик, Калининградской, Костромской, Ленинградской, Сахалинской, Тюменской областей, Республики Алтай. При этом более 6,8 тысячи заявителей стали субъектами МСП или приняли решение о начале предпринимательской деятельности после получения услуг корпорации, говорится в сообщении.Наибольшей востребованностью среди предпринимателей в 2020 году пользовались услуги по подбору информации о финансовой поддержке (19,4%), информации о закупках крупнейших заказчиков (17,5%), информации об имуществе, включенном в перечни государственного и муниципального имущества (17%), по регистрации на портале Бизнес-навигатора МСП (13,4%).

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чувашская республика (чувашия)

республика алтай

тюменская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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