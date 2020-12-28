Новогодняя Москва: как украсили столицу к праздникам

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Мы все ждем этого каждый год: когда Москва засияет разноцветными сказочными огнями. Скорее заряжайтесь новогодним настроением вместе с нами.