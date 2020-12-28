https://ria.ru/20201228/novogodnyaya-moskva-kak-ukrasili-stolitsu-k-prazdnikam-1591255265.html
Новогодняя Москва: как украсили столицу к праздникам
Новогодняя Москва: как украсили столицу к праздникам
Мы все ждем этого каждый год: когда Москва засияет разноцветными сказочными огнями. Скорее заряжайтесь новогодним настроением вместе с нами.
2020-12-28T16:26
2020-12-28T16:26
2020-12-28T17:08
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Новогодняя Москва: как украсили столицу к праздникам
Мы все ждем этого каждый год: когда Москва засияет разноцветными сказочными огнями. Скорее заряжайтесь новогодним настроением вместе с нами.
2020-12-28T16:26
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РИА Новости
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Новогодняя Москва: как украсили столицу к праздникам
Мы все ждем этого каждый год: когда Москва засияет разноцветными сказочными огнями. Скорее заряжайтесь новогодним настроением вместе с нами.
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Новогодняя Москва: как украсили столицу к праздникам
16:26 28.12.2020 (обновлено: 17:08 28.12.2020)
Мы все ждем этого каждый год: когда Москва засияет разноцветными сказочными огнями. Скорее заряжайтесь новогодним настроением вместе с нами.