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Новый год—2021
https://ria.ru/20201228/novogodnyaya-moskva-kak-ukrasili-stolitsu-k-prazdnikam-1591255265.html
Новогодняя Москва: как украсили столицу к праздникам
Новогодняя Москва: как украсили столицу к праздникам
Мы все ждем этого каждый год: когда Москва засияет разноцветными сказочными огнями. Скорее заряжайтесь новогодним настроением вместе с нами.
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Новогодняя Москва: как украсили столицу к праздникам
Мы все ждем этого каждый год: когда Москва засияет разноцветными сказочными огнями. Скорее заряжайтесь новогодним настроением вместе с нами.
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Новогодняя Москва: как украсили столицу к праздникам
Мы все ждем этого каждый год: когда Москва засияет разноцветными сказочными огнями. Скорее заряжайтесь новогодним настроением вместе с нами.
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Новогодняя Москва: как украсили столицу к праздникам

16:26 28.12.2020 (обновлено: 17:08 28.12.2020)
 
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Мы все ждем этого каждый год: когда Москва засияет разноцветными сказочными огнями. Скорее заряжайтесь новогодним настроением вместе с нами.
 
Москва
 
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