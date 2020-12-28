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https://ria.ru/20201228/neshvill-1591159520.html
В Нэшвилле рассказали о результате анализа ДНК подозреваемого во взрыве
В Нэшвилле рассказали о результате анализа ДНК подозреваемого во взрыве
Анализ ДНК подтвердил, что подозреваемый в организации взрыва в Нэшвилле Энтони Куинн Уорнер погиб на месте, сообщил представитель прокуратуры города Дональд... РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T02:09
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ВАШИНГТОН, 28 дек – РИА Новости. Анализ ДНК подтвердил, что подозреваемый в организации взрыва в Нэшвилле Энтони Куинн Уорнер погиб на месте, сообщил представитель прокуратуры города Дональд Конкран.Как пояснил представитель ФБР Дэвид Ралш, образцы ДНК подозреваемого совпали с образцами останков, обнаруженных на месте взрыва."Мы изучаем всю информацию, но сейчас нет данных о том, чтобы кто-либо еще был причастен (к взрыву)", - сообщил представитель ФБР в штате Теннеси Дак Корнески.По его словам, следователи просмотрели часы видеозаписей, на которых был виден фургон, и не обнаружили каких-либо других подозрительных лиц. Сотрудник ФБР отметил, что мотив организатора взрыва пока неизвестен и попросил всех, кто может обладать какой-либо информацией о нем, помочь расследованию.Фургон, так называемый "дом на колесах", взорвался в пятницу утром в центральной торговой части Нэшвилла, пострадали несколько кварталов, повреждено множество домов, торговых помещений, а также здание телекоммуникационной компании At&amp;T. Три человека пострадали, их жизни вне опасности.Местная полиция назвала случившееся "преднамеренным действием". Расследованием руководит ФБР.
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фбр, нэшвилл, сша, в мире

В Нэшвилле рассказали о результате анализа ДНК подозреваемого во взрыве

02:09 28.12.2020 (обновлено: 04:46 28.12.2020)
 
© REUTERS / Tennessean.com/Andrew NellesНа месте взрыва в Нэшвилле, США
На месте взрыва в Нэшвилле, США - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
© REUTERS / Tennessean.com/Andrew Nelles
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 28 дек – РИА Новости. Анализ ДНК подтвердил, что подозреваемый в организации взрыва в Нэшвилле Энтони Куинн Уорнер погиб на месте, сообщил представитель прокуратуры города Дональд Конкран.
Как пояснил представитель ФБР Дэвид Ралш, образцы ДНК подозреваемого совпали с образцами останков, обнаруженных на месте взрыва.
"Мы изучаем всю информацию, но сейчас нет данных о том, чтобы кто-либо еще был причастен (к взрыву)", - сообщил представитель ФБР в штате Теннеси Дак Корнески.
По его словам, следователи просмотрели часы видеозаписей, на которых был виден фургон, и не обнаружили каких-либо других подозрительных лиц. Сотрудник ФБР отметил, что мотив организатора взрыва пока неизвестен и попросил всех, кто может обладать какой-либо информацией о нем, помочь расследованию.
Фургон, так называемый "дом на колесах", взорвался в пятницу утром в центральной торговой части Нэшвилла, пострадали несколько кварталов, повреждено множество домов, торговых помещений, а также здание телекоммуникационной компании At&T.
Три человека пострадали, их жизни вне опасности.
Местная полиция назвала случившееся "преднамеренным действием". Расследованием руководит ФБР.
Сотрудники правоохранительных органов США на месте преступления в Сан-Антонио, Техас - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
01:39
В Нэшвилле нашли фургон, где играла песня, схожая со звучавшей до взрыва
 
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