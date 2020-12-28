Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201228/neshvill-1591159057.html
В Нэшвилле нашли фургон, где играла песня, схожая со звучавшей до взрыва
В Нэшвилле нашли фургон, где играла песня, схожая со звучавшей до взрыва
Полиция американского Нэшвилла обнаружила фургон, в котором играла аудиозапись, похожую на ту, что была слышна перед взрывом в этом городе, водитель задержан,... РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T01:39
2020-12-28T01:39
фбр
нэшвилл
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/19/1590982451_0:459:2825:2048_1920x0_80_0_0_f632b4f5247cc1ae58ac13c1993cb2c3.jpg
ВАШИНГТОН, 28 дек – РИА Новости. Полиция американского Нэшвилла обнаружила фургон, в котором играла аудиозапись, похожую на ту, что была слышна перед взрывом в этом городе, водитель задержан, взрывчатых веществ не обнаружено, сообщается на странице офиса шерифа округа Резерфорд в Facebook.Отмечается, что в городе был обнаружен фургон, из которого играло "аудио, похожее на то, что было слышно до взрыва в Рождество в Нэшвилле". Автомобиль был припаркован у минимаркета на востоке города. Полиция провела эвакуацию на прилегающей территории, дорога в районе обнаружения фургона была заблокирована. Водитель фургона задержан, взрывчатых веществ в автомобиле не обнаружено.В пятницу рано утром в Нэшвилле взорвался фургон, так называемый "дом на колесах". Местная полиция сообщила, что это было, вероятно, "преднамеренным действием". По предварительным данным, три человека пострадали, но угрозы их жизни нет, также на месте инцидента обнаружили, вероятно, человеческие останки. Расследованием взрыва руководит ФБР.
https://ria.ru/20201227/neshvill-1591085647.html
нэшвилл
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/19/1590982451_94:0:2825:2048_1920x0_80_0_0_f2b19a6f5ea0d9e066e463bd8ae2a077.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
фбр, нэшвилл, сша, в мире

В Нэшвилле нашли фургон, где играла песня, схожая со звучавшей до взрыва

01:39 28.12.2020
 
© REUTERS / Tennessean.com/Andrew NellesНа месте взрыва в Нэшвилле, США
На месте взрыва в Нэшвилле, США - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
© REUTERS / Tennessean.com/Andrew Nelles
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 28 дек – РИА Новости. Полиция американского Нэшвилла обнаружила фургон, в котором играла аудиозапись, похожую на ту, что была слышна перед взрывом в этом городе, водитель задержан, взрывчатых веществ не обнаружено, сообщается на странице офиса шерифа округа Резерфорд в Facebook.
Отмечается, что в городе был обнаружен фургон, из которого играло "аудио, похожее на то, что было слышно до взрыва в Рождество в Нэшвилле". Автомобиль был припаркован у минимаркета на востоке города. Полиция провела эвакуацию на прилегающей территории, дорога в районе обнаружения фургона была заблокирована. Водитель фургона задержан, взрывчатых веществ в автомобиле не обнаружено.
В пятницу рано утром в Нэшвилле взорвался фургон, так называемый "дом на колесах". Местная полиция сообщила, что это было, вероятно, "преднамеренным действием". По предварительным данным, три человека пострадали, но угрозы их жизни нет, также на месте инцидента обнаружили, вероятно, человеческие останки. Расследованием взрыва руководит ФБР.
Сотрудники правоохранительных органов США на месте преступления в Сан-Антонио, Техас - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
Вчера, 01:30
CNN: следователи считают, что взрыв в Нэшвилле связан с самоубийством
 
ФБРНэшвиллСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:12Появилось видео с места нападения на силовиков в Грозном
16:10Путин передал соболезнования семьям погибших при крушении судна "Онега"
16:09Голикова объяснила, почему меняются данные по смертности от коронавируса
16:08Названы самые популярные города России у туристов с детьми
16:07Голикова заявила о "ковид-диссидентах" в правительстве
16:05Гинцбург рассказал о действии препарата от коронавируса на основе антител
16:01Жириновский назвал еще одного возможного кандидата на пост президента
15:58Гинцбург спрогнозировал цену препарата от COVID-19 на основе антител
15:55Гинцбург рассказал о разработке лекарств от COVID-19 на основе антител
15:54Гинцбург рассказал о состоянии пожилых участников испытаний "Спутника V"
15:52Гинцбург анонсировал испытания препарата от COVID-19 на основе антител
15:51Путин назначил Ивана Корнева заместителем директора Росфинмониторинга
15:51Умерла заслуженная артистка России Валентина Широнина
15:45Голикова назвала нехватку кадров наиболее узким местом в здравоохранении
15:45Голикова отвергла обвинения в адрес России в искажении данных по COVID-19
15:42Голикова рассказала о российской стратегии борьбы с коронавирусом
15:38Росрыболовство назвало основные версии ЧП с траулером "Онега"
15:35Иран обвинил 48 человек в причастности к гибели Сулеймани
15:35Алиса Фрейндлих перед госпитализацией с COVID-19 неделю лечилась дома
15:34В Крыму назвали разрыв Украины с "русским миром" смертельным номером
Лента новостейМолния