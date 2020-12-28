https://ria.ru/20201228/neshvill-1591159057.html

В Нэшвилле нашли фургон, где играла песня, схожая со звучавшей до взрыва

В Нэшвилле нашли фургон, где играла песня, схожая со звучавшей до взрыва

Полиция американского Нэшвилла обнаружила фургон, в котором играла аудиозапись, похожую на ту, что была слышна перед взрывом в этом городе, водитель задержан,... РИА Новости, 28.12.2020

2020-12-28T01:39

2020-12-28T01:39

2020-12-28T01:39

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ВАШИНГТОН, 28 дек – РИА Новости. Полиция американского Нэшвилла обнаружила фургон, в котором играла аудиозапись, похожую на ту, что была слышна перед взрывом в этом городе, водитель задержан, взрывчатых веществ не обнаружено, сообщается на странице офиса шерифа округа Резерфорд в Facebook.Отмечается, что в городе был обнаружен фургон, из которого играло "аудио, похожее на то, что было слышно до взрыва в Рождество в Нэшвилле". Автомобиль был припаркован у минимаркета на востоке города. Полиция провела эвакуацию на прилегающей территории, дорога в районе обнаружения фургона была заблокирована. Водитель фургона задержан, взрывчатых веществ в автомобиле не обнаружено.В пятницу рано утром в Нэшвилле взорвался фургон, так называемый "дом на колесах". Местная полиция сообщила, что это было, вероятно, "преднамеренным действием". По предварительным данным, три человека пострадали, но угрозы их жизни нет, также на месте инцидента обнаружили, вероятно, человеческие останки. Расследованием взрыва руководит ФБР.

https://ria.ru/20201227/neshvill-1591085647.html

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фбр, нэшвилл, сша, в мире