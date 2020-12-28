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Более 90 участников "Лидеров России" получили назначения в 2020 году
Более 90 участников "Лидеров России" получили назначения в 2020 году
Назначения на ответственные посты в 2020 году получил 91 участник конкурса "Лидеры России" – флагманского проекта президентской платформы "Россия – страна... РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T15:32
2020-12-28T15:32
алексей комиссаров
образование - общество
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Назначения на ответственные посты в 2020 году получил 91 участник конкурса "Лидеры России" – флагманского проекта президентской платформы "Россия – страна возможностей", сообщает пресс-служба АНО "РСВ".Всего за три сезона конкурса назначения получили более 230 "Лидеров России": шестеро стали заместителями федеральных министров, двое – губернаторами, трое – мэрами городов. Также участники конкурса заняли должности главврачей больниц, ректоров и проректоров вузов, заместителей губернаторов, региональных министров и глав департаментов, топ-менеджеров крупных компаний."Работодатели пристально следят за проектом "Лидеры России" и его участниками. Представители компаний, государственных органов и различных организаций присутствуют на полуфиналах и суперфинале. И после участия в проекте многие конкурсанты получают интересные предложения о работе. Всего в 2020 году новые назначения получил 91 "Лидер России", в том числе 51 участник третьего сезона. В этом году впервые в дополнение к основному конкурсу были введены три отдельные специализации. Среди назначенных в 2020 году 16 участников представляют специализации: 7 человек – трек "Здравоохранение", 7 –специализацию "Наука" и двое – трек "Финансы и технологии". Могу сказать, что решение о проведении специализаций было верным и позволило отобрать успешных управленцев для конкретных отраслей. В четвертом сезоне конкурса мы планируем расширить число треков", – приводится в сообщении комментарий генерального директора АНО "Россия – страна возможностей" Алексея Комиссарова.Конкурс "Лидеры России" реализуется автономной некоммерческой организацией "Россия – страна возможностей" по поручению президента России и является флагманским проектом одноименной платформы, которая объединяет 26 проектов. Конкурс проводится при поддержке РАНХиГС при президенте РФ.На конкурс 2020 года поступило 233 830 заявок из всех регионов России и 68 стран мира. Цели конкурса – выявление, развитие и поддержка перспективных руководителей, обладающих высоким уровнем лидерских качеств и управленческих компетенций. В качестве партнеров конкурса выступают крупнейшие российские компании, в том числе РЖД, Сбер, Газпром нефть, Россети, Ростелеком, Росатом, Норникель, Ростех, Интер РАО, Роснефть, Русгидро, Сибур, Роскосмос, НЛМК и другие. Привлечение партнеров направлено на адресную поддержку финалистов и победителей конкурса.
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60
алексей комиссаров, образование - общество

Более 90 участников "Лидеров России" получили назначения в 2020 году

15:32 28.12.2020
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПолуфинал конкурса "Лидеры России 2020"
Полуфинал конкурса Лидеры России 2020 - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Назначения на ответственные посты в 2020 году получил 91 участник конкурса "Лидеры России" – флагманского проекта президентской платформы "Россия – страна возможностей", сообщает пресс-служба АНО "РСВ".
Всего за три сезона конкурса назначения получили более 230 "Лидеров России": шестеро стали заместителями федеральных министров, двое – губернаторами, трое – мэрами городов. Также участники конкурса заняли должности главврачей больниц, ректоров и проректоров вузов, заместителей губернаторов, региональных министров и глав департаментов, топ-менеджеров крупных компаний.
"Работодатели пристально следят за проектом "Лидеры России" и его участниками. Представители компаний, государственных органов и различных организаций присутствуют на полуфиналах и суперфинале. И после участия в проекте многие конкурсанты получают интересные предложения о работе. Всего в 2020 году новые назначения получил 91 "Лидер России", в том числе 51 участник третьего сезона. В этом году впервые в дополнение к основному конкурсу были введены три отдельные специализации. Среди назначенных в 2020 году 16 участников представляют специализации: 7 человек – трек "Здравоохранение", 7 –специализацию "Наука" и двое – трек "Финансы и технологии". Могу сказать, что решение о проведении специализаций было верным и позволило отобрать успешных управленцев для конкретных отраслей. В четвертом сезоне конкурса мы планируем расширить число треков", – приводится в сообщении комментарий генерального директора АНО "Россия – страна возможностей" Алексея Комиссарова.
Конкурс "Лидеры России" реализуется автономной некоммерческой организацией "Россия – страна возможностей" по поручению президента России и является флагманским проектом одноименной платформы, которая объединяет 26 проектов. Конкурс проводится при поддержке РАНХиГС при президенте РФ.
Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
28 октября, 14:26
Мэром Нижнего Новгорода стал победитель конкурса "Лидеры России"
На конкурс 2020 года поступило 233 830 заявок из всех регионов России и 68 стран мира. Цели конкурса – выявление, развитие и поддержка перспективных руководителей, обладающих высоким уровнем лидерских качеств и управленческих компетенций. В качестве партнеров конкурса выступают крупнейшие российские компании, в том числе РЖД, Сбер, Газпром нефть, Россети, Ростелеком, Росатом, Норникель, Ростех, Интер РАО, Роснефть, Русгидро, Сибур, Роскосмос, НЛМК и другие. Привлечение партнеров направлено на адресную поддержку финалистов и победителей конкурса.
 
Алексей КомиссаровОбразование - Общество
 
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