https://ria.ru/20201228/napadenie-1591275466.html

СК возбудил дело после нападения на полицейских в Чечне

СК возбудил дело после нападения на полицейских в Чечне

Следствие возбудило уголовное дело о посягательстве на жизнь полицейских после нападения двух неизвестных с ножами на сотрудников ППС в Грозном, сообщил РИА... РИА Новости, 28.12.2020

2020-12-28T18:04

2020-12-28T18:04

2020-12-28T18:04

россия

следственный комитет россии (ск рф)

рамзан кадыров

грозный

происшествия

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ГРОЗНЫЙ, 28 дек - РИА Новости. Следствие возбудило уголовное дело о посягательстве на жизнь полицейских после нападения двух неизвестных с ножами на сотрудников ППС в Грозном, сообщил РИА Новости официальный представитель регионального управления СК.Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в Грозном двое террористов с ножами попытались отобрать оружие у сотрудников ППС, погиб один полицейский, нападавшие уничтожены."Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Чеченской Республике возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ)", - сообщили в региональном СК.По предварительным данным следствия, 28 декабря примерно в 14.00 в Грозном двое неустановленных лиц напали на сотрудников полиции, патрулировавших улицу Мира. Злоумышленники были вооружены ножами.В результате нападения один сотрудник полиции погиб, второй получил ранение и был госпитализирован.В настоящее время устанавливаются личности нападавших и обстоятельства происшествия.

https://ria.ru/20201228/kadyrov-1591261423.html

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россия

грозный

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россия, следственный комитет россии (ск рф), рамзан кадыров, грозный, происшествия