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СК возбудил дело после нападения на полицейских в Чечне
СК возбудил дело после нападения на полицейских в Чечне
Следствие возбудило уголовное дело о посягательстве на жизнь полицейских после нападения двух неизвестных с ножами на сотрудников ППС в Грозном, сообщил РИА... РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T18:04
2020-12-28T18:04
россия
следственный комитет россии (ск рф)
рамзан кадыров
грозный
происшествия
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ГРОЗНЫЙ, 28 дек - РИА Новости. Следствие возбудило уголовное дело о посягательстве на жизнь полицейских после нападения двух неизвестных с ножами на сотрудников ППС в Грозном, сообщил РИА Новости официальный представитель регионального управления СК.Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в Грозном двое террористов с ножами попытались отобрать оружие у сотрудников ППС, погиб один полицейский, нападавшие уничтожены."Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Чеченской Республике возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ)", - сообщили в региональном СК.По предварительным данным следствия, 28 декабря примерно в 14.00 в Грозном двое неустановленных лиц напали на сотрудников полиции, патрулировавших улицу Мира. Злоумышленники были вооружены ножами.В результате нападения один сотрудник полиции погиб, второй получил ранение и был госпитализирован.В настоящее время устанавливаются личности нападавших и обстоятельства происшествия.
https://ria.ru/20201228/kadyrov-1591261423.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), рамзан кадыров, грозный, происшествия

СК возбудил дело после нападения на полицейских в Чечне

18:04 28.12.2020
 
Стрельба в Грозном. Кадр видео очевидцев
Стрельба в Грозном. Кадр видео очевидцев - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
Читать ria.ru в
ГРОЗНЫЙ, 28 дек - РИА Новости. Следствие возбудило уголовное дело о посягательстве на жизнь полицейских после нападения двух неизвестных с ножами на сотрудников ППС в Грозном, сообщил РИА Новости официальный представитель регионального управления СК.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в Грозном двое террористов с ножами попытались отобрать оружие у сотрудников ППС, погиб один полицейский, нападавшие уничтожены.
Рамзан Кадыров на месте стрельбы в центре Грозного - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
Вчера, 16:50
Кадыров сообщил о гибели полицейского при нападении террористов в Грозном
"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Чеченской Республике возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ)", - сообщили в региональном СК.
По предварительным данным следствия, 28 декабря примерно в 14.00 в Грозном двое неустановленных лиц напали на сотрудников полиции, патрулировавших улицу Мира. Злоумышленники были вооружены ножами.
В результате нападения один сотрудник полиции погиб, второй получил ранение и был госпитализирован.
В настоящее время устанавливаются личности нападавших и обстоятельства происшествия.
Кадры с места стрельбы в Грозном - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
Вчера, 16:12
Появилось видео с места нападения на силовиков в Грозном
 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Рамзан КадыровГрозныйПроисшествия
 
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