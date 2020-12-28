https://ria.ru/20201228/msp-1591308775.html
Поддержка МСП из медицинской и социальной сфер превысила 4,2 млрд рублей
Поддержка МСП из медицинской и социальной сфер превысила 4,2 млрд рублей
Более 350 субъектов МСП, работающих в медицинской и социальной сферах, получили в 2020 году финансовую поддержку в рамках Национальной гарантийной системы, что... РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T22:10
2020-12-28T22:10
2020-12-28T22:10
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Более 350 субъектов МСП, работающих в медицинской и социальной сферах, получили в 2020 году финансовую поддержку в рамках Национальной гарантийной системы, что в 2,5 раза превышает прошлогодний показатель, сообщает корпорация МСП.Общий объем поддержки превысил 4,2 миллиарда рублей. Значительный рост к прошлому году (167,5%) также наблюдался по объему закупок крупнейшими заказчиками у субъектов МСП, действующих в медицине и соцсфере. К концу текущего года этот показатель превысил 8,14 миллиарда рублей. Как отметили в корпорации, такие данные были приведены в понедельник на обучающем вебинаре в рамках "Предпринимательского часа", который Корпорация МСП проводит совместно с МСП Банком. В этот раз вебинар был посвящен специальным мерам поддержки субъектов МСП, действующих в медицинской и социальной областях. Ранее аналогичные вебинары прошли для предпринимателей из сфер туризма, спорта, промышленности и строительства. Участие в мероприятиях приняли свыше 7100 человек.Участники "Предпринимательского часа" на примерах конкретных предпринимателей, получивших комплексную поддержку Корпорации и дочерних обществ, обсуждают основные направления, механизмы и сроки предоставления такой поддержки.
https://ria.ru/20201228/obrascheniya-1591306825.html
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корпорация мсп, мсп банк, новости компаний - экономика, экономика
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Более 350 субъектов МСП, работающих в медицинской и социальной сферах, получили в 2020 году финансовую поддержку в рамках Национальной гарантийной системы, что в 2,5 раза превышает прошлогодний показатель, сообщает корпорация МСП.
Общий объем поддержки превысил 4,2 миллиарда рублей.
Значительный рост к прошлому году (167,5%) также наблюдался по объему закупок крупнейшими заказчиками у субъектов МСП, действующих в медицине и соцсфере. К концу текущего года этот показатель превысил 8,14 миллиарда рублей.
Как отметили в корпорации, такие данные были приведены в понедельник на обучающем вебинаре в рамках "Предпринимательского часа", который Корпорация МСП
проводит совместно с МСП Банком
. В этот раз вебинар был посвящен специальным мерам поддержки субъектов МСП, действующих в медицинской и социальной областях.
Ранее аналогичные вебинары прошли для предпринимателей из сфер туризма, спорта, промышленности и строительства. Участие в мероприятиях приняли свыше 7100 человек.
Участники "Предпринимательского часа" на примерах конкретных предпринимателей, получивших комплексную поддержку Корпорации и дочерних обществ, обсуждают основные направления, механизмы и сроки предоставления такой поддержки.