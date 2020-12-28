https://ria.ru/20201228/moskva-1591196785.html

В Москве реорганизуют промзоны "Соколиная гора" и "Алтуфьевское шоссе"

В Москве реорганизуют промзоны "Соколиная гора" и "Алтуфьевское шоссе"

Власти Москвы приняли решение о комплексном развитии территорий (КРТ) двух бывших промышленных зон "Соколиная гора" и "Алтуфьевское шоссе", в рамках проекта... РИА Новости, 28.12.2020

2020-12-28T12:03

2020-12-28T12:03

2020-12-28T12:03

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

владимир ефимов (политик)

москва

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Власти Москвы приняли решение о комплексном развитии территорий (КРТ) двух бывших промышленных зон "Соколиная гора" и "Алтуфьевское шоссе", в рамках проекта будет создано более 22 тысяч новых рабочих мест, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Он добавил, что всего в 2020 году на Градостроительно-земельной комиссии города одобрены для дальнейшего развития 19 проектов КРТ, в том числе "Красный строитель", "Бережковская набережная", "Капотня", "Выхино", "Трикотажная", "Перово", "Теплый стан", "Никулинская", "Кунцево", "Свиблово", "Коровино" (проект 2), "Верхние котлы". Помимо этого, в 2020 году было заключено два первых договора КРТ – "Октябрьское поле" и "Коровино".Как пояснил руководитель ДИПП Александр Прохоров, общая площадь участков, реорганизуемых на территории промзоны "Соколиная гора", составляет 49,8 гектара. Площадь застройки этих участков - более 675 тысяч квадратных метров. В том числе, на жилую часть и прилегающие к ней нежилые постройки придется порядка 249 тысяч квадратных метров."На территории бывшей промзоны "Алтуфьевское шоссе" появятся объекты общей площадью 358,5 тысячи квадратного метра. Почти 263 тысячи квадратных метров здесь придется на нежилые здания, в том числе объекты социальной инфраструктуры, а также общественно-производственные объекты, и еще почти 96 тысяч квадратных метров – на жилую застройку", – уточнил Прохоров.Механизм КРТ помогает городу вовлечь в оборот неиспользуемые, фактически заброшенные территории. При этом город четко устанавливает, что конкретно должно быть построено на участке. По оценке ДИПП, в общей сложности проекты КРТ могут дать городу около 500 тысяч рабочих мест и почти 3 триллиона рублей поступлений в бюджет. Общий объем инвестиций в реализацию проектов оценивается в 7 триллионов рублей.

https://ria.ru/20201223/investportal-1590520202.html

москва

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владимир ефимов (политик), москва