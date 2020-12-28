https://ria.ru/20201228/moskva-1591164857.html

В Москве за два года заменили 70% устаревших шумозащитных экранов

В Москве за два года заменили 70% устаревших шумозащитных экранов

В Москве в рамках специальной программы за два года заменили 70% устаревших шумозащитных экранов, сообщил журналистам в понедельник заместитель мэра Москвы в... РИА Новости, 28.12.2020

2020-12-28T07:27

2020-12-28T07:27

2020-12-28T07:27

москва

общество

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. В Москве в рамках специальной программы за два года заменили 70% устаревших шумозащитных экранов, сообщил журналистам в понедельник заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков.Он напомнил, что в 2019 году в городе стартовала программа по замене шумозащитных экранов, установленных более 20 лет назад, так как за прошедшие годы они утратили свои свойства.Заместитель мэра рассказал, что при замене шумозащитных экранов учитывается единая городская стилистика.Он отметил, что сегодня шумозащитные экраны - это важный элемент современной городской инфраструктуры. Они поглощают лишний шум вблизи мест массового пребывания людей, остановок общественного транспорта, парков, скверов и густонаселенных районов."Новые панели соответствуют всем требованиям ГОСТ и позволят добиться максимального поглощения шума для обеспечения комфорта и безопасности горожан", - подчеркнул заместитель мэра.Он сообщил, что городские службы регулярно моют шумозащитные экраны и ремонтируют конструкции, которые были повреждены в результате ДТП или других происшествий.

https://realty.ria.ru/20201109/stroitelstvo-1583701133.html

москва

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москва, общество