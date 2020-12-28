https://ria.ru/20201228/moshenniki-1591204754.html

Набиуллина рассказала об опыте общения с телефонными мошенниками

Набиуллина рассказала об опыте общения с телефонными мошенниками

Глава Банка России Эльвира Набиуллина рассказала о собственном опыте общения с телефонными мошенниками: позвонившие ей злоумышленники использовали внушавшего... РИА Новости, 28.12.2020

2020-12-28T12:40

2020-12-28T12:40

2020-12-28T12:40

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

шнур (сергей шнуров)

технологии

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Глава Банка России Эльвира Набиуллина рассказала о собственном опыте общения с телефонными мошенниками: позвонившие ей злоумышленники использовали внушавшего доверие бота, чтобы получить личные данные банковской карты."Звонили, кстати, что поразило, мошенники такие, видимо, продвинутые. У них были боты, которые таким металлическим, механическим голосом говорили о том, что "если вы не переводили деньги на такую-то карту, нажмите такую-то кнопку". Это вот так выглядит вполне... Хочется доверять, что называется", - сказала Набиуллина в новогоднем эфире с Сергеем Шнуровым, опубликованном на сайте RTVI."Я, естественно, положила трубку, что я советую всем остальным. Когда вам звонят и представляются из банка, сразу нужно класть трубку. У вас есть номер телефона, который вам дал банк, позвоните и узнайте, есть ли какие-то проблемы. Но никогда не нужно отвечать, тем более передавать какие-то данные", - посоветовала глава регулятора.По данным работающей в сфере кибербезопасности компании BI.Zone ("дочка" Сбербанка), в целом за 2020 год телефонные мошенники сделали уже около 15 миллионов звонков. Эксперты указывают, что телефонное мошенничество превратилось в целую отрасль с хорошо отлаженными процессами, четкими правилами и определенным трудовым распорядком. Мошенники "работают" как полноценные члены преступных групп: у них есть выходные и даже перерывы на обед.

https://ria.ru/20201214/moshenniki-1589115645.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), шнур (сергей шнуров), технологии