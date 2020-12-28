Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201228/moshenniki-1591204754.html
Набиуллина рассказала об опыте общения с телефонными мошенниками
Набиуллина рассказала об опыте общения с телефонными мошенниками
Глава Банка России Эльвира Набиуллина рассказала о собственном опыте общения с телефонными мошенниками: позвонившие ей злоумышленники использовали внушавшего... РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T12:40
2020-12-28T12:40
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
шнур (сергей шнуров)
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568929608_0:115:3054:1833_1920x0_80_0_0_d148ea6477dd5048e9b06a4c877f8a6a.jpg
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Глава Банка России Эльвира Набиуллина рассказала о собственном опыте общения с телефонными мошенниками: позвонившие ей злоумышленники использовали внушавшего доверие бота, чтобы получить личные данные банковской карты."Звонили, кстати, что поразило, мошенники такие, видимо, продвинутые. У них были боты, которые таким металлическим, механическим голосом говорили о том, что "если вы не переводили деньги на такую-то карту, нажмите такую-то кнопку". Это вот так выглядит вполне... Хочется доверять, что называется", - сказала Набиуллина в новогоднем эфире с Сергеем Шнуровым, опубликованном на сайте RTVI."Я, естественно, положила трубку, что я советую всем остальным. Когда вам звонят и представляются из банка, сразу нужно класть трубку. У вас есть номер телефона, который вам дал банк, позвоните и узнайте, есть ли какие-то проблемы. Но никогда не нужно отвечать, тем более передавать какие-то данные", - посоветовала глава регулятора.По данным работающей в сфере кибербезопасности компании BI.Zone ("дочка" Сбербанка), в целом за 2020 год телефонные мошенники сделали уже около 15 миллионов звонков. Эксперты указывают, что телефонное мошенничество превратилось в целую отрасль с хорошо отлаженными процессами, четкими правилами и определенным трудовым распорядком. Мошенники "работают" как полноценные члены преступных групп: у них есть выходные и даже перерывы на обед.
https://ria.ru/20201214/moshenniki-1589115645.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568929608_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_e553ea6a9d3f3b874d44baa06ba1623d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), шнур (сергей шнуров), технологии

Набиуллина рассказала об опыте общения с телефонными мошенниками

12:40 28.12.2020
 
© Фото : Пресс-служба Банка России / Перейти в фотобанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
© Фото : Пресс-служба Банка России
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Глава Банка России Эльвира Набиуллина рассказала о собственном опыте общения с телефонными мошенниками: позвонившие ей злоумышленники использовали внушавшего доверие бота, чтобы получить личные данные банковской карты.
"Звонили, кстати, что поразило, мошенники такие, видимо, продвинутые. У них были боты, которые таким металлическим, механическим голосом говорили о том, что "если вы не переводили деньги на такую-то карту, нажмите такую-то кнопку". Это вот так выглядит вполне... Хочется доверять, что называется", - сказала Набиуллина в новогоднем эфире с Сергеем Шнуровым, опубликованном на сайте RTVI.
"Я, естественно, положила трубку, что я советую всем остальным. Когда вам звонят и представляются из банка, сразу нужно класть трубку. У вас есть номер телефона, который вам дал банк, позвоните и узнайте, есть ли какие-то проблемы. Но никогда не нужно отвечать, тем более передавать какие-то данные", - посоветовала глава регулятора.
По данным работающей в сфере кибербезопасности компании BI.Zone ("дочка" Сбербанка), в целом за 2020 год телефонные мошенники сделали уже около 15 миллионов звонков. Эксперты указывают, что телефонное мошенничество превратилось в целую отрасль с хорошо отлаженными процессами, четкими правилами и определенным трудовым распорядком. Мошенники "работают" как полноценные члены преступных групп: у них есть выходные и даже перерывы на обед.
Смартфон - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
14 декабря, 13:59
ЦБ назвал пять примет телефонного мошенника
 
Эльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Шнур (Сергей Шнуров)Технологии
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:12Появилось видео с места нападения на силовиков в Грозном
16:10Путин передал соболезнования семьям погибших при крушении судна "Онега"
16:09Голикова объяснила, почему меняются данные по смертности от коронавируса
16:08Названы самые популярные города России у туристов с детьми
16:07Голикова заявила о "ковид-диссидентах" в правительстве
16:05Гинцбург рассказал о действии препарата от коронавируса на основе антител
16:01Жириновский назвал еще одного возможного кандидата на пост президента
15:58Гинцбург спрогнозировал цену препарата от COVID-19 на основе антител
15:55Гинцбург рассказал о разработке лекарств от COVID-19 на основе антител
15:54Гинцбург рассказал о состоянии пожилых участников испытаний "Спутника V"
15:52Гинцбург анонсировал испытания препарата от COVID-19 на основе антител
15:51Путин назначил Ивана Корнева заместителем директора Росфинмониторинга
15:51Умерла заслуженная артистка России Валентина Широнина
15:45Голикова назвала нехватку кадров наиболее узким местом в здравоохранении
15:45Голикова отвергла обвинения в адрес России в искажении данных по COVID-19
15:42Голикова рассказала о российской стратегии борьбы с коронавирусом
15:38Росрыболовство назвало основные версии ЧП с траулером "Онега"
15:35Иран обвинил 48 человек в причастности к гибели Сулеймани
15:35Алиса Фрейндлих перед госпитализацией с COVID-19 неделю лечилась дома
15:34В Крыму назвали разрыв Украины с "русским миром" смертельным номером
Лента новостейМолния