Набиуллина рассказала об опыте общения с телефонными мошенниками
© Фото : Пресс-служба Банка России / Перейти в фотобанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции
© Фото : Пресс-служба Банка России
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Глава Банка России Эльвира Набиуллина рассказала о собственном опыте общения с телефонными мошенниками: позвонившие ей злоумышленники использовали внушавшего доверие бота, чтобы получить личные данные банковской карты.
"Звонили, кстати, что поразило, мошенники такие, видимо, продвинутые. У них были боты, которые таким металлическим, механическим голосом говорили о том, что "если вы не переводили деньги на такую-то карту, нажмите такую-то кнопку". Это вот так выглядит вполне... Хочется доверять, что называется", - сказала Набиуллина в новогоднем эфире с Сергеем Шнуровым, опубликованном на сайте RTVI.
"Я, естественно, положила трубку, что я советую всем остальным. Когда вам звонят и представляются из банка, сразу нужно класть трубку. У вас есть номер телефона, который вам дал банк, позвоните и узнайте, есть ли какие-то проблемы. Но никогда не нужно отвечать, тем более передавать какие-то данные", - посоветовала глава регулятора.
По данным работающей в сфере кибербезопасности компании BI.Zone ("дочка" Сбербанка), в целом за 2020 год телефонные мошенники сделали уже около 15 миллионов звонков. Эксперты указывают, что телефонное мошенничество превратилось в целую отрасль с хорошо отлаженными процессами, четкими правилами и определенным трудовым распорядком. Мошенники "работают" как полноценные члены преступных групп: у них есть выходные и даже перерывы на обед.
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