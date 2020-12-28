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Экипаж МКС сможет встретить Новый год 16 раз
Экипаж МКС сможет встретить Новый год 16 раз
Экипаж Международной космической станции 16 раз пересечет линию между 31 декабря и 1 января и, соответственно, такое же количество раз сможет встретить Новый... РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T09:59
2020-12-28T09:59
2020-12-28T09:59
новый год—2021
сергей кудь-сверчков
кэтлин рубинс
сергей рыжиков
новый год
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
москва
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Экипаж Международной космической станции 16 раз пересечет линию между 31 декабря и 1 января и, соответственно, такое же количество раз сможет встретить Новый год, рассказал российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков в своем Twitter."На каждом из 16 витков за сутки мы будем пересекать часовой пояс, в котором наступает 1 января, значит, мы сможем отмечать Новый год целых 16 раз", - сказал он.По его словам, российские космонавты на МКС начнут праздновать Новый год в первый раз 15.00 по Москве вместе с жителями Петропавловска-Камчатского, а дальше будут праздновать с каждым часовым поясом страны.Кудь-Сверчков рассказал, что пригласит зарубежных астронавтов на праздничный ужин в российский сегмент и уже приготовил для них подарки.На праздничном столе экипаж станции будут ждать бутерброды с осетровой икрой.Сейчас на МКС работают российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, американские астронавты Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.
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сергей кудь-сверчков, кэтлин рубинс, сергей рыжиков, новый год, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, москва
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости.
Экипаж Международной космической станции
16 раз пересечет линию между 31 декабря и 1 января и, соответственно, такое же количество раз сможет встретить Новый год, рассказал российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков
в своем Twitter
.
"На каждом из 16 витков за сутки мы будем пересекать часовой пояс, в котором наступает 1 января, значит, мы сможем отмечать Новый год целых 16 раз", - сказал он.
По его словам, российские космонавты на МКС начнут праздновать Новый год в первый раз 15.00 по Москве вместе с жителями Петропавловска-Камчатского, а дальше будут праздновать с каждым часовым поясом страны.
Кудь-Сверчков рассказал, что пригласит зарубежных астронавтов на праздничный ужин в российский сегмент и уже приготовил для них подарки.
На праздничном столе экипаж станции будут ждать бутерброды с осетровой икрой.
Сейчас на МКС работают российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, американские астронавты Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.