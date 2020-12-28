https://ria.ru/20201228/ministry-1591176429.html

Министры приняли участие в новогодней акции "Елка желаний"

Министры приняли участие в новогодней акции "Елка желаний"

Министры социального блока правительства РФ поучаствовали в акции "Елка желаний"; министр культуры Ольга Любимова, в частности, обещала исполнить мечту 6-летней РИА Новости, 28.12.2020

2020-12-28T09:57

2020-12-28T09:57

2020-12-28T09:57

новый год—2021

валерий фальков

антон котяков

ольга любимова

сергей кравцов

михаил мурашко

общество

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Министры социального блока правительства РФ поучаствовали в акции "Елка желаний"; министр культуры Ольга Любимова, в частности, обещала исполнить мечту 6-летней Алины, которая хочет поплавать с дельфинами, а министр науки и высшего образования Валерий Фальков исполнит мечту 13-летнего Егора, который загадал побывать в пожарной части.Министры приняли участие в акции "Елка желаний". Эта акция "Елка желаний" проводится в преддверии Нового года ежегодно с 2018 года. Ее цель - подарить праздник детям, которые попали в трудные жизненные ситуации. За два года были исполнены около 8 тысяч желаний.Министру культуры Ольге Любимовой досталось пожелание 6-летней Алины из Республики Хакасия, которая написала, что мечтает поплавать с дельфинами.Фальков вытянул шарик с пожеланием 13-летнего Егора из Москвы, который мечтает побывать в пожарной части. "Дорогой Егор, обязательно ты побываешь в пожарной части и твоя новогодняя мечта исполнится", - сказал министр науки и высшего образования.Министр просвещения РФ Сергей Кравцов исполнит желание 9-летнего Никиты из Пермского края, который мечтает побывать в Великом Устюге.Министр труда и социальной защиты Антон Котяков будет исполнять мечту 7-летней Виктории из Москвы. Девочка попросила набор аквамозайки.Министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко придется исполнить мечту девочки Светланы, которая хочет трубу John Packer. "Сделаем", - заявил Мурашко.

https://ria.ru/20201221/zhelanie-1590298649.html

https://ria.ru/20201225/podarok-1590967737.html

https://ria.ru/20201221/zhelanie-1590295472.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

валерий фальков, антон котяков, ольга любимова, сергей кравцов, михаил мурашко, общество