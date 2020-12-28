Министры приняли участие в новогодней акции "Елка желаний"
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкДед Мороз выступает на Патриаршей Рождественской елке в Государственном Кремлевском дворце в Москве.
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Министры социального блока правительства РФ поучаствовали в акции "Елка желаний"; министр культуры Ольга Любимова, в частности, обещала исполнить мечту 6-летней Алины, которая хочет поплавать с дельфинами, а министр науки и высшего образования Валерий Фальков исполнит мечту 13-летнего Егора, который загадал побывать в пожарной части.
Министры приняли участие в акции "Елка желаний". Эта акция "Елка желаний" проводится в преддверии Нового года ежегодно с 2018 года. Ее цель - подарить праздник детям, которые попали в трудные жизненные ситуации. За два года были исполнены около 8 тысяч желаний.
Министру культуры Ольге Любимовой досталось пожелание 6-летней Алины из Республики Хакасия, которая написала, что мечтает поплавать с дельфинами.
"Алина, обязательно исполним твою мечту", - сказала Любимова.
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Фальков вытянул шарик с пожеланием 13-летнего Егора из Москвы, который мечтает побывать в пожарной части. "Дорогой Егор, обязательно ты побываешь в пожарной части и твоя новогодняя мечта исполнится", - сказал министр науки и высшего образования.
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов исполнит желание 9-летнего Никиты из Пермского края, который мечтает побывать в Великом Устюге.
"Дорогой Никита, поздравляю тебя, твоих родителей, учителей с наступающим Новым годом. И обязательно исполним твое желание", - сказал Кравцов.
Министр труда и социальной защиты Антон Котяков будет исполнять мечту 7-летней Виктории из Москвы. Девочка попросила набор аквамозайки.
"Aquabeads Сафари, артикул 32808. Не знаю, что это, но обязательно разберусь", - пообещал министр.
Министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко придется исполнить мечту девочки Светланы, которая хочет трубу John Packer. "Сделаем", - заявил Мурашко.