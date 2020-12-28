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Новый год—2021
https://ria.ru/20201228/ministry-1591176429.html
Министры приняли участие в новогодней акции "Елка желаний"
Министры приняли участие в новогодней акции "Елка желаний"
Министры социального блока правительства РФ поучаствовали в акции "Елка желаний"; министр культуры Ольга Любимова, в частности, обещала исполнить мечту 6-летней РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T09:57
2020-12-28T09:57
новый год—2021
валерий фальков
антон котяков
ольга любимова
сергей кравцов
михаил мурашко
общество
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Министры социального блока правительства РФ поучаствовали в акции "Елка желаний"; министр культуры Ольга Любимова, в частности, обещала исполнить мечту 6-летней Алины, которая хочет поплавать с дельфинами, а министр науки и высшего образования Валерий Фальков исполнит мечту 13-летнего Егора, который загадал побывать в пожарной части.Министры приняли участие в акции "Елка желаний". Эта акция "Елка желаний" проводится в преддверии Нового года ежегодно с 2018 года. Ее цель - подарить праздник детям, которые попали в трудные жизненные ситуации. За два года были исполнены около 8 тысяч желаний.Министру культуры Ольге Любимовой досталось пожелание 6-летней Алины из Республики Хакасия, которая написала, что мечтает поплавать с дельфинами.Фальков вытянул шарик с пожеланием 13-летнего Егора из Москвы, который мечтает побывать в пожарной части. "Дорогой Егор, обязательно ты побываешь в пожарной части и твоя новогодняя мечта исполнится", - сказал министр науки и высшего образования.Министр просвещения РФ Сергей Кравцов исполнит желание 9-летнего Никиты из Пермского края, который мечтает побывать в Великом Устюге.Министр труда и социальной защиты Антон Котяков будет исполнять мечту 7-летней Виктории из Москвы. Девочка попросила набор аквамозайки.Министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко придется исполнить мечту девочки Светланы, которая хочет трубу John Packer. "Сделаем", - заявил Мурашко.
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валерий фальков, антон котяков, ольга любимова, сергей кравцов, михаил мурашко, общество

Министры приняли участие в новогодней акции "Елка желаний"

09:57 28.12.2020
 
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкДед Мороз выступает на Патриаршей Рождественской елке в Государственном Кремлевском дворце в Москве.
Дед Мороз выступает на Патриаршей Рождественской елке в Государственном Кремлевском дворце в Москве. - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Министры социального блока правительства РФ поучаствовали в акции "Елка желаний"; министр культуры Ольга Любимова, в частности, обещала исполнить мечту 6-летней Алины, которая хочет поплавать с дельфинами, а министр науки и высшего образования Валерий Фальков исполнит мечту 13-летнего Егора, который загадал побывать в пожарной части.
Министры приняли участие в акции "Елка желаний". Эта акция "Елка желаний" проводится в преддверии Нового года ежегодно с 2018 года. Ее цель - подарить праздник детям, которые попали в трудные жизненные ситуации. За два года были исполнены около 8 тысяч желаний.
Министру культуры Ольге Любимовой досталось пожелание 6-летней Алины из Республики Хакасия, которая написала, что мечтает поплавать с дельфинами.

"Алина, обязательно исполним твою мечту", - сказала Любимова.

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Министр просвещения РФ Сергей Кравцов исполнит желание 9-летнего Никиты из Пермского края, который мечтает побывать в Великом Устюге.

"Дорогой Никита, поздравляю тебя, твоих родителей, учителей с наступающим Новым годом. И обязательно исполним твое желание", - сказал Кравцов.

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"Aquabeads Сафари, артикул 32808. Не знаю, что это, но обязательно разберусь", - пообещал министр.
Министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко придется исполнить мечту девочки Светланы, которая хочет трубу John Packer. "Сделаем", - заявил Мурашко.
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Новый год—2021Валерий ФальковАнтон КотяковОльга ЛюбимоваСергей КравцовМихаил МурашкоОбщество
 
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