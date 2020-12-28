https://ria.ru/20201228/mgppu-1591169832.html
Российские психологи создают систему помощи подросткам в интернете
Российские психологи создают систему помощи подросткам в интернете
Влияние интернета и социальных сетей на поведение подростков исследовали ученые Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ). По... РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T09:00
2020-12-28T09:00
2020-12-28T09:11
общество
наука
университетская наука
навигатор абитуриента
московский государственный психолого-педагогический университет (мгппу)
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Влияние интернета и социальных сетей на поведение подростков исследовали ученые Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ). По словам авторов, полученные данные помогут организовать систему мониторинга и предотвращения проблемного поведения в интернете. Результаты опубликованы в журнале International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education.Согласно данным ученых МГППУ, количество людей, пользующихся интернетом и социальными сетями, неуклонно растет. В 2019 году 57% населения планеты пользовалась интернетом и 45% – социальными сетями. В прошлом году в среднем люди ежедневно проводили в соцсетях 2 часа 16 минут. В условиях пандемии это количество выросло во много раз. Подростки и молодежь являются наиболее активными пользователями интернета, отметили ученые МГППУ. Новый исследовательский проект специалистов университета посвящен изучению и предупреждению психологических угроз, с которыми можно столкнуться в социальных сетях, а также разработке способов их коррекции.Стандарты коммуникации, по словам ученых МГППУ, заметно трансформировались и упростились из-за проникновения соцсетей в повседневную жизнь. Участники общения обладают свободой до такой степени, что могут по желанию создавать и изменять свою идентичность, прерывать и полностью прекращать общение в любой момент. Новые исследования показывают, что подростки, проявляющие киберагрессию или суицид-направленное поведение в интернете, испытывают серьезные трудности в обычной жизни, в том числе скрытые и трудно распознаваемые специалистами. Их поведение онлайн – это лишь следствие того, что с ними происходит в оффлайн-реальности, подчеркнули ученые."Условия, в которых протекает детство, стремительно меняются. Интернет и социальные сети, цифровизация и широкое использование гаджетов дают нам новые возможности для развития, но, с другой стороны, формируют новые угрозы и социальные риски. Дети и подростки, испытывающие трудности оффлайн, могут не справиться привычными им средствами с проблемами онлайн-среды. Это не значит, что необходимы запретительные меры: интернет, социальные сети и технические средства – инструменты, которыми нужно уметь пользоваться. Это ставит перед учеными и практиками задачу раннего выявления рисков и оказании своевременной психологической и психосоциальной помощи несовершеннолетним, их семьям и педагогам", – объяснила Варвара Делибалт.Ученые МГППУ уверены, что ненадлежащее использование интернета может в некоторых случаях приводить к дефициту сознательных усилий и добровольного регулирования. Это создает трудности в инициировании и планировании собственной деятельности, ухудшает контроль и приводит к инфантилизации, считают ученые. По их мнению, необходимы технологии помощи и программы обучения, которые помогут пользователям Сети критичнее относиться к потребляемой информации, управлять своим временем, распознавать токсичную информацию и прогнозировать последствия своих действий в виртуальной реальности. Эти и другие проблемы виртуального общения, по мнению специалистов МГППУ, остро стоят в современной России. Их решение требует как подготовки специалистов, так и развития новых практик психологической поддержки, в том числе таких, которые позволят "вывести" ребенка в реальную жизнь, помочь ему и его семье.Полученные данные, уверены ученые МГППУ, помогут оценить риск девиантного поведения подростков и предотвратить его, будут полезны при консультировании трудных подростков, а также в процессе оказания помощи детям и подросткам, ставшим жертвами онлайн-манипуляций.Исследование проводилось в рамках научно-исследовательского проекта "Разработка модели профайлинга онлайн-поведения несовершеннолетних в социальных сетях" под руководством декана факультета Юридической психологии МГППУ Николая Дворянчикова. Проект реализуется коллективом специалистов факультета Юридической психологии, Центра междисциплинарных исследований современного детства и факультета Информационных технологий МГППУ.
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общество, университетская наука, навигатор абитуриента, московский государственный психолого-педагогический университет (мгппу)
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости.
Влияние интернета и социальных сетей на поведение подростков исследовали ученые Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ). По словам авторов, полученные данные помогут организовать систему мониторинга и предотвращения проблемного поведения в интернете. Результаты опубликованы в журнале International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education
.
Согласно данным ученых МГППУ, количество людей, пользующихся интернетом и социальными сетями, неуклонно растет. В 2019 году 57% населения планеты пользовалась интернетом и 45% – социальными сетями. В прошлом году в среднем люди ежедневно проводили в соцсетях 2 часа 16 минут. В условиях пандемии это количество выросло во много раз.
Подростки и молодежь являются наиболее активными пользователями интернета, отметили ученые МГППУ. Новый исследовательский проект специалистов университета посвящен изучению и предупреждению психологических угроз, с которыми можно столкнуться в социальных сетях, а также разработке способов их коррекции.
"Главная цель нашего проекта – разработать программы помощи детям, подросткам и молодым взрослым в онлайн-пространстве. За рубежом уже используются технологии помощи в интернет-среде детям, которые проявляют признаки суицидальной направленности, тем, кто стал жертвой кибербуллинга, секстинга, груминга или оказался в другой тяжелой ситуации. Такие программы должны быть научно обоснованными и обладать подтвержденной эффективностью, они очень актуальны и востребованы в нашей стране", – рассказала доцент кафедры юридической психологии и права факультета "Юридическая психология" МГППУ Варвара Делибалт.
Стандарты коммуникации, по словам ученых МГППУ, заметно трансформировались и упростились из-за проникновения соцсетей в повседневную жизнь. Участники общения обладают свободой до такой степени, что могут по желанию создавать и изменять свою идентичность, прерывать и полностью прекращать общение в любой момент. Новые исследования показывают, что подростки, проявляющие киберагрессию или суицид-направленное поведение в интернете, испытывают серьезные трудности в обычной жизни, в том числе скрытые и трудно распознаваемые специалистами. Их поведение онлайн – это лишь следствие того, что с ними происходит в оффлайн-реальности, подчеркнули ученые.
"Условия, в которых протекает детство, стремительно меняются. Интернет и социальные сети, цифровизация и широкое использование гаджетов дают нам новые возможности для развития, но, с другой стороны, формируют новые угрозы и социальные риски. Дети и подростки, испытывающие трудности оффлайн, могут не справиться привычными им средствами с проблемами онлайн-среды. Это не значит, что необходимы запретительные меры: интернет, социальные сети и технические средства – инструменты, которыми нужно уметь пользоваться. Это ставит перед учеными и практиками задачу раннего выявления рисков и оказании своевременной психологической и психосоциальной помощи несовершеннолетним, их семьям и педагогам", – объяснила Варвара Делибалт.
Ученые МГППУ уверены, что ненадлежащее использование интернета может в некоторых случаях приводить к дефициту сознательных усилий и добровольного регулирования. Это создает трудности в инициировании и планировании собственной деятельности, ухудшает контроль и приводит к инфантилизации, считают ученые. По их мнению, необходимы технологии помощи и программы обучения, которые помогут пользователям Сети критичнее относиться к потребляемой информации, управлять своим временем, распознавать токсичную информацию и прогнозировать последствия своих действий в виртуальной реальности.
Эти и другие проблемы виртуального общения, по мнению специалистов МГППУ, остро стоят в современной России. Их решение требует как подготовки специалистов, так и развития новых практик психологической поддержки, в том числе таких, которые позволят "вывести" ребенка в реальную жизнь, помочь ему и его семье.
Полученные данные, уверены ученые МГППУ, помогут оценить риск девиантного поведения подростков и предотвратить его, будут полезны при консультировании трудных подростков, а также в процессе оказания помощи детям и подросткам, ставшим жертвами онлайн-манипуляций.
Исследование проводилось в рамках научно-исследовательского проекта "Разработка модели профайлинга онлайн-поведения несовершеннолетних в социальных сетях" под руководством декана факультета Юридической психологии МГППУ Николая Дворянчикова. Проект реализуется коллективом специалистов факультета Юридической психологии, Центра междисциплинарных исследований современного детства и факультета Информационных технологий МГППУ.