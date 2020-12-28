Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20201228/kulturarf-1591186833.html
Портал "Культура.РФ" в 2020 году посетили 69 миллионов раз
Портал "Культура.РФ" в 2020 году посетили 69 миллионов раз
Посещаемость портала "Культура.РФ" в 2020 году достигла 69 миллионов раз, сообщает пресс-служба министерства культуры России. РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T15:58
2020-12-28T16:00
культура
новости культуры
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/16/1568968430_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_dc3fa7cd436cd642660f6972f76db414.jpg
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Посещаемость портала "Культура.РФ" в 2020 году достигла 69 миллионов раз, сообщает пресс-служба министерства культуры России.Как отметили в пресс-службе, по итогам 2020 года посещаемость портала достигла 69 миллионов раз.В обновленном разделе Live, а также в официальных группах "Культура.РФ" во "ВКонтакте" и "Одноклассниках" прошли более 3,5 тысяч онлайн-трансляций, которые собрали свыше 100 миллионов просмотров. Также опубликовано около две тысяч материалов, на данный момент на портале в открытом доступе более пять тысяч спектаклей, лекций, фильмов и концертов. Все записи доступны бесплатно и в высоком качестве.В министерстве отметили, что в долгосрочные планы платформы "Культура.РФ" входит обновление интерфейса, работа с актуальным и познавательным контентом, а также продвижение портала за рубежом с целью популяризации российской культуры: искусства, истории и традиций."Культура.РФ" - гуманитарный просветительский проект, посвященный культуре России, который рассказывает об интересных и значимых событиях и людях в истории литературы, архитектуры, музыки, кино, театра, а также о народных традициях и памятниках природы. Все материалы доступны пользователям портала бесплатно. Куратором портала выступает министерство культуры РФ.
https://ria.ru/20201210/kultura-1587693279.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/16/1568968430_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7f0e445b379512fd57cd5cb24ea72612.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости культуры, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

Портал "Культура.РФ" в 2020 году посетили 69 миллионов раз

15:58 28.12.2020 (обновлено: 16:00 28.12.2020)
 
© Фото : Министерство культуры Российской ФедерацииРоссийский пианист Денис Мацуев во время выступления на площадке Московской филармонии перед интернет-аудиторией
Российский пианист Денис Мацуев во время выступления на площадке Московской филармонии перед интернет-аудиторией - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
© Фото : Министерство культуры Российской Федерации
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Посещаемость портала "Культура.РФ" в 2020 году достигла 69 миллионов раз, сообщает пресс-служба министерства культуры России.
"Для многих интернет-пользователей в этом году портал "Культура.РФ" стал проводником в мир культуры и искусства. Контент сайта рассчитан на все возрастные категории, но для нас очень важно, что в этом году более чем в пять раз увеличилась детская аудитория. А общая аудитория в этом году более чем в два раза выше показателей прошлого года", - сказала министр культуры РФ Ольга Любимова.
Как отметили в пресс-службе, по итогам 2020 года посещаемость портала достигла 69 миллионов раз.
В обновленном разделе Live, а также в официальных группах "Культура.РФ" во "ВКонтакте" и "Одноклассниках" прошли более 3,5 тысяч онлайн-трансляций, которые собрали свыше 100 миллионов просмотров. Также опубликовано около две тысяч материалов, на данный момент на портале в открытом доступе более пять тысяч спектаклей, лекций, фильмов и концертов. Все записи доступны бесплатно и в высоком качестве.
В министерстве отметили, что в долгосрочные планы платформы "Культура.РФ" входит обновление интерфейса, работа с актуальным и познавательным контентом, а также продвижение портала за рубежом с целью популяризации российской культуры: искусства, истории и традиций.
"Культура.РФ" - гуманитарный просветительский проект, посвященный культуре России, который рассказывает об интересных и значимых событиях и людях в истории литературы, архитектуры, музыки, кино, театра, а также о народных традициях и памятниках природы. Все материалы доступны пользователям портала бесплатно. Куратором портала выступает министерство культуры РФ.
Смотрительница в Национальном музее Прадо в Мадриде, Испания - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
10 декабря, 08:00Культура
Итоги 2020 года в культуре: что нового появилось и от чего мы отвыкли
 
КультураНовости культурыМинистерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:49В Приамурье мужчина умер при пожаре в многоквартирном доме
07:41Экс-главу УФССП по Омской области осудили за взяточничество
07:39Еврейская община в Европе не одобряет встречу Нового года
07:22Росприроднадзор назвал основные причины техногенных аварий в 2020 году
07:17Задержанный на Урале бывший схимонах Сергий обратился к сторонникам
07:07Более половины россиян считают, что отечественный кинематограф стал лучше
07:00Названы лучшие Android-смартфоны
06:59Руководители Карабаха закроют свои страницы в Facebook
06:53Названы регионы, где промпредприятия не заботятся о загрязнении воздуха
06:50Глава ВОЗ предупредил о новых вызовах в 2021 году из-за коронавируса
06:46Во Владивостоке подростка задержали за угон восьми иномарок
06:17Адвокат бывшего схимонаха Сергия назвала причину его задержания
06:06Инфекционист Минздрава: лишь 21% россиян готовы привиться от COVID-19
06:04Конкурс "Мисс Россия" перенесли на весну 2021 года
05:50Шведскому журналисту стало тоскливо после поездки в российскую Арктику
04:42В Японии зафиксировали первый случай южноафриканского штамма коронавируса
04:38Назван неочевидный симптом болезней сердца
04:23В ФРГ 23 поезда задержали из-за лебедя, оплакивавшего своего спутника
04:11Пентагон опроверг слова Байдена о задержках в процессе передачи власти
03:41Голикова: россияне смогут выбирать вакцину от COVID-19
Лента новостейМолния