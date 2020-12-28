https://ria.ru/20201228/kulturarf-1591186833.html

Портал "Культура.РФ" в 2020 году посетили 69 миллионов раз

Портал "Культура.РФ" в 2020 году посетили 69 миллионов раз

Посещаемость портала "Культура.РФ" в 2020 году достигла 69 миллионов раз, сообщает пресс-служба министерства культуры России. РИА Новости, 28.12.2020

2020-12-28T15:58

2020-12-28T15:58

2020-12-28T16:00

культура

новости культуры

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Посещаемость портала "Культура.РФ" в 2020 году достигла 69 миллионов раз, сообщает пресс-служба министерства культуры России.Как отметили в пресс-службе, по итогам 2020 года посещаемость портала достигла 69 миллионов раз.В обновленном разделе Live, а также в официальных группах "Культура.РФ" во "ВКонтакте" и "Одноклассниках" прошли более 3,5 тысяч онлайн-трансляций, которые собрали свыше 100 миллионов просмотров. Также опубликовано около две тысяч материалов, на данный момент на портале в открытом доступе более пять тысяч спектаклей, лекций, фильмов и концертов. Все записи доступны бесплатно и в высоком качестве.В министерстве отметили, что в долгосрочные планы платформы "Культура.РФ" входит обновление интерфейса, работа с актуальным и познавательным контентом, а также продвижение портала за рубежом с целью популяризации российской культуры: искусства, истории и традиций."Культура.РФ" - гуманитарный просветительский проект, посвященный культуре России, который рассказывает об интересных и значимых событиях и людях в истории литературы, архитектуры, музыки, кино, театра, а также о народных традициях и памятниках природы. Все материалы доступны пользователям портала бесплатно. Куратором портала выступает министерство культуры РФ.

https://ria.ru/20201210/kultura-1587693279.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)