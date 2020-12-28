https://ria.ru/20201228/kudryavtseva-1591162470.html
В Сети раскритиковали Кудрявцеву за попытку самолечения дочери
В Сети раскритиковали Кудрявцеву за попытку самолечения дочери
Пользователи Сети раскритиковали телеведущую Леру Кудрявцеву, которая после того, как у нее заболела дочь, обратилась за советами к своим подписчикам. РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T05:25
2020-12-28T05:25
2020-12-28T05:25
шоубиз
лера кудрявцева
общество
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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Пользователи Сети раскритиковали телеведущую Леру Кудрявцеву, которая после того, как у нее заболела дочь, обратилась за советами к своим подписчикам.Кудрявцева сообщила в своем Instagram, что у ее дочери поднялась температура, при этом она попросила пользователей поделиться советами о том, как они лечат своих детей.Часть комментаторов поделились своим опытом, предложив различные средства для лечения, при этом некоторые раскритиковали телеведущую за такой подход."Почему вам врач не может сказать по поводу лечения?" – задалась вопросом пользователь gamira8779."Лера, вы будете лечить дочь по комментариям или все же врача наберете?" - спросила ukrbaby85."Лучше без самолечения, к проверенному доктору. Поправляйтесь!" – пожелала rolga7r."Здесь много насоветуют, лучше врача вызвать!" - предупредила katenka.katia."Лучше вызвать педиатра", - посоветовала chaika2710.
https://ria.ru/20201216/buzova-1589557166.html
https://ria.ru/20201220/guzeeva-1590094774.html
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лера кудрявцева, общество
МОСКВА, 28 дек – РИА Новости.
Пользователи Сети раскритиковали телеведущую Леру Кудрявцеву
, которая после того, как у нее заболела дочь, обратилась за советами к своим подписчикам.
Кудрявцева сообщила в своем Instagram
, что у ее дочери поднялась температура, при этом она попросила пользователей поделиться советами о том, как они лечат своих детей.
Часть комментаторов поделились своим опытом, предложив различные средства для лечения, при этом некоторые раскритиковали телеведущую за такой подход.
"Почему вам врач не может сказать по поводу лечения?" – задалась вопросом пользователь gamira8779.
"Лера, вы будете лечить дочь по комментариям или все же врача наберете?" - спросила ukrbaby85.
"Лучше без самолечения, к проверенному доктору. Поправляйтесь!" – пожелала rolga7r.
"Здесь много насоветуют, лучше врача вызвать!" - предупредила katenka.katia.
"Лучше вызвать педиатра", - посоветовала chaika2710.