https://ria.ru/20201228/kudryavtseva-1591162470.html

В Сети раскритиковали Кудрявцеву за попытку самолечения дочери

В Сети раскритиковали Кудрявцеву за попытку самолечения дочери

Пользователи Сети раскритиковали телеведущую Леру Кудрявцеву, которая после того, как у нее заболела дочь, обратилась за советами к своим подписчикам. РИА Новости, 28.12.2020

2020-12-28T05:25

2020-12-28T05:25

2020-12-28T05:25

шоубиз

лера кудрявцева

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/rsport/113671/63/1136716338_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_60a2c7314e4a3f5334359e8f3adaf58c.jpg

МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Пользователи Сети раскритиковали телеведущую Леру Кудрявцеву, которая после того, как у нее заболела дочь, обратилась за советами к своим подписчикам.Кудрявцева сообщила в своем Instagram, что у ее дочери поднялась температура, при этом она попросила пользователей поделиться советами о том, как они лечат своих детей.Часть комментаторов поделились своим опытом, предложив различные средства для лечения, при этом некоторые раскритиковали телеведущую за такой подход."Почему вам врач не может сказать по поводу лечения?" – задалась вопросом пользователь gamira8779."Лера, вы будете лечить дочь по комментариям или все же врача наберете?" - спросила ukrbaby85."Лучше без самолечения, к проверенному доктору. Поправляйтесь!" – пожелала rolga7r."Здесь много насоветуют, лучше врача вызвать!" - предупредила katenka.katia."Лучше вызвать педиатра", - посоветовала chaika2710.

https://ria.ru/20201216/buzova-1589557166.html

https://ria.ru/20201220/guzeeva-1590094774.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

лера кудрявцева, общество