https://ria.ru/20201228/krushenie-1591207238.html

Севфлот направил Ил-38 в район поисковой операции в Баренцевом море

Севфлот направил Ил-38 в район поисковой операции в Баренцевом море

Северный флот направил самолет Ил-38 в район поисковой операции в Баренцевом море, где затонул траулер "Онега", сообщает Минобороны России. РИА Новости, 28.12.2020

2020-12-28T12:50

2020-12-28T12:50

2020-12-28T12:50

крушение рыболовного судна "онега" в баренцевом море

баренцево море

ил-38

происшествия

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Северный флот направил самолет Ил-38 в район поисковой операции в Баренцевом море, где затонул траулер "Онега", сообщает Минобороны России.Кораблекрушение произошло сегодня утром, из 19 моряков на данный момент спасены только двое, еще одного нашли мертвым, остальных ищут. По предварительной информации, судно затонуло из-за обледенения.Отмечается, что применение авиации осложняется коротким световым днем и неблагоприятными погодными условиями: высота волн на месте трагедии достигает четырех метров, температура воздуха – минус 20 градусов.Добавляется, что запрос о выделении авиации для участия в поисковых действиях поступил на региональный центр управления обороной РФ штаба Северного флота от Архангельского морского спасательного центра.

https://ria.ru/20201228/onega-1591199220.html

баренцево море

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крушение рыболовного судна "онега" в баренцевом море, баренцево море, ил-38, происшествия