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В районе крушения судна "Онега" бушует шторм
В районе крушения судна "Онега" бушует шторм
В районе крушения в Баренцевом море траулера "Онега" сильный шторм, порывы ветра достигают 30 метров в секунду, рассказал РИА Новости представитель экстренных... РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T12:22
2020-12-28T12:22
крушение рыболовного судна "онега" в баренцевом море
баренцево море
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. В районе крушения в Баренцевом море траулера "Онега" сильный шторм, порывы ветра достигают 30 метров в секунду, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Поиск затруднен сильным порывистым ветром", - сказал собеседник агентства.По его словам, скорость ветра в районе крушения траулера достигает 30 метров в секунду.По данным МЧС, сейчас там находится одно судно, на помощь движутся еще три.Кораблекрушение произошло сегодня утром, из 19 моряков на данный момент спасены только двое, еще одного нашли мертвым, остальных ищут. По предварительной информации, судно затонуло из-за обледенения.
https://ria.ru/20201228/prokuratura-1591171222.html
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крушение рыболовного судна "онега" в баренцевом море, баренцево море, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия

В районе крушения судна "Онега" бушует шторм

12:22 28.12.2020
 
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкПобережье Баренцева моря на Кольском полуострове
Побережье Баренцева моря на Кольском полуострове - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
© РИА Новости / Павел Львов
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. В районе крушения в Баренцевом море траулера "Онега" сильный шторм, порывы ветра достигают 30 метров в секунду, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Поиск затруднен сильным порывистым ветром", - сказал собеседник агентства.
По его словам, скорость ветра в районе крушения траулера достигает 30 метров в секунду.
По данным МЧС, сейчас там находится одно судно, на помощь движутся еще три.
Кораблекрушение произошло сегодня утром, из 19 моряков на данный момент спасены только двое, еще одного нашли мертвым, остальных ищут. По предварительной информации, судно затонуло из-за обледенения.
Поисково-спасательные работы - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
09:03
Прокуратура начала проверку после затопления судна в Баренцевом море
 
Крушение рыболовного судна "Онега" в Баренцевом мореБаренцево мореМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
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