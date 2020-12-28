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Детей в Забайкалье будут кормить крольчатиной, выращенной в регионе
Детей в Забайкалье будут кормить крольчатиной, выращенной в регионе
Детские сады и школы Забайкальского края будут снабжать продукцией единственной на Дальнем Востоке кролиководческой фермы. О планах кормить детей экологически... РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T08:00
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Детские сады и школы Забайкальского края будут снабжать продукцией единственной на Дальнем Востоке кролиководческой фермы. О планах кормить детей экологически чистым мясом, произведенным в регионе, сообщили в пресс-службе краевого правительства.Крупное предприятие по разведению кроликов мощностью 70 тысяч голов создано на территории Забайкальского края в начале 2019 года и работает по европейским стандартам. Все процессы, включая кормление животных, подогрев и утилизацию отходов, полностью автоматизированы.В настоящее время на ферме работают пять производственных комплексов, оснащенных современным оборудованием, а также селекционно-генетический центр, который позволяет хозяйству самостоятельно обеспечивать себя маточным поголовьем и в перспективе получить статус племенного.К концу 2020 года число кроликов на предприятии достигло 45 тысяч. Как отметили в региональной администрации, продукция, выращиваемая на ферме, уже реализуется в Забайкальском крае, ее стоимость не превышает цену аналогичной продукции других регионов. А в планах — сделать местное мясо дешевле привозного.
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россия, хорошие новости, забайкальский край

Детей в Забайкалье будут кормить крольчатиной, выращенной в регионе

08:00 28.12.2020 (обновлено: 12:38 28.12.2020)
 
© Фото пресс-службы Министерства сельского хозяйства Забайкальского края Кролиководческое предприятие Забайкальского края
Кролиководческое предприятие Забайкальского края - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
© Фото пресс-службы Министерства сельского хозяйства Забайкальского края
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Детские сады и школы Забайкальского края будут снабжать продукцией единственной на Дальнем Востоке кролиководческой фермы. О планах кормить детей экологически чистым мясом, произведенным в регионе, сообщили в пресс-службе краевого правительства.
Крупное предприятие по разведению кроликов мощностью 70 тысяч голов создано на территории Забайкальского края в начале 2019 года и работает по европейским стандартам. Все процессы, включая кормление животных, подогрев и утилизацию отходов, полностью автоматизированы.
В настоящее время на ферме работают пять производственных комплексов, оснащенных современным оборудованием, а также селекционно-генетический центр, который позволяет хозяйству самостоятельно обеспечивать себя маточным поголовьем и в перспективе получить статус племенного.
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К концу 2020 года число кроликов на предприятии достигло 45 тысяч. Как отметили в региональной администрации, продукция, выращиваемая на ферме, уже реализуется в Забайкальском крае, ее стоимость не превышает цену аналогичной продукции других регионов. А в планах — сделать местное мясо дешевле привозного.
 
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