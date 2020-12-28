Шестакова: меры против COVID эффективны только при комплексном подходе
© РИА Новости / Александр НатрускинИрина Шестакова, главный внештатный специалист по инфекционным болезням Министерства здравоохранения РФ
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Противоэпидемические меры борьбы с COVID-19 будут эффективны только при комплексном подходе, в клинической практике нужен эффективный противовирусный препарат с прямым противовирусным действием, сообщила РИА Новости член координационного совета РСПП по противодействию коронавирусной инфекции, президент международной ассоциации специалистов в области инфекций, доктор медицинских наук, профессор Ирина Шестакова.
Ранее Шестакова в соавторстве с председателем координационного совета РСПП по противодействию коронавирусной инфекции, генеральным директором ПАО "ФосАгро" Андреем Гурьевым опубликовала экспертный материал, в котором обратила внимание на текущую неутешительную динамику распространения коронавируса в Европе.
"Если на неделе с 7 по 14 декабря прирост количества заболевших в мире составил 3,8%, то уже на следующей неделе – с 14 по 21 декабря этот показатель увеличился более чем 1,5 раза и достиг 6,4%. В абсолютных цифрах прирост выявленных случаев заболевания за прошедшую неделю составил 5,5 миллионов человек. Аналогичный скачкообразный рост демонстрирует динамика смертности... .Такая динамика позволяет предположить, что мог быть потерян контроль над ситуацией. Традиционные меры личной профилактики заражения SARS-COV-2 либо не соблюдались в полном объеме, либо складывающаяся эпидемиологическая ситуация была недооценена и принимаемые меры были несвоевременны и недостаточны", - говорится в публикации.
По словам Шестаковой, работа по предотвращению распространения коронавируса будет эффективной, если она будет комплексной. "Нельзя, что называется, только носить маски, при этом совершенно не соблюдать дистанцирование, не обрабатывать руки, не проводить массовую вакцинацию", - подчеркнула она.
Угрозы, как отметила эксперт, сохраняются.
"Сейчас мы видим естественное течение инфекционного процесса... . У нас нет "золотой таблетки", которая позволила бы на 100% в любом периоде болезни эту болезнь остановить. Нет препарата, обладающего стопроцентной противовирусной эффективностью. Как нет и препарата, дающего стопроцентную эффективность на этапе профилактики, когда вы только что контактировали с человеком, выделяющим вирус. Тем более сегодня, когда мы находимся на начальном этапе массовой вакцинации, а вирус продолжает преподносить нам неприятные сюрпризы", - добавила Шестакова.
Андрей Гурьев поддержал мнение Шестаковой, выразив убеждение, что только массовая вакцинация может позволить человечеству переломить ситуацию в противостоянии с коронавирусной инфекцией.
"Разработка ученых Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи - вакцина "Спутник V" доказала свою эффективность. Я могу говорить об этом со знанием дела, как человек, который принимал участие в завершающем этапе клинических испытаний. Прививку я и еще несколько представителей "ФосАгро" сделали летом и у всех, кто прошел вакцинацию титры антител к коронавирусной инфекции на высоком уровне", - сказал он.
Глава "ФосАгро" отметил, что вакцина "Спутник V" уже производится в промышленных объемах и поступает в регионы, и сообщил, что как только это станет возможным, компания "ФосАгро" проведет корпоративную программу вакцинирования своих работников. К настоящему моменту компания направила на реализацию комплекса мер по защите трудовых коллективов и поддержку медучреждений более 3 миллиардов рублей.
"Вирус, несмотря на все наши усилия, остается с нами. Как вы знаете, он мутирует, и мутации его неизбежны, мы все это понимаем. Та, что зафиксирована сейчас в Великобритании, по ряду мнений обладает более высокой контагиозностью, то есть может распространяться быстрее и в силу этого является более опасной для человечества. В Европе уже сегодня фиксируется рост показателей заболеваемости и смертности. Пользуясь возможностью, хочу всем напомнить о необходимости строгого соблюдения мер профилактики. Здоровье – это то, что всегда было принято желать на Новый год, это то, что определяет качество жизни. Не забывайте об этом, берегите и себя и своих близких", - подчеркнул Гурьев.