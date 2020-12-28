Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201228/koronavirus-1591298145.html
Шестакова: меры против COVID эффективны только при комплексном подходе
Шестакова: меры против COVID эффективны только при комплексном подходе
Противоэпидемические меры борьбы с COVID-19 будут эффективны только при комплексном подходе, в клинической практике нужен эффективный противовирусный препарат с РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T20:17
2020-12-28T20:17
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
российский союз промышленников и предпринимателей
андрей гурьев
фосагро
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/147122/98/1471229883_0:53:1001:616_1920x0_80_0_0_493d5ff9d6e87a4a050f173a71db72fc.jpg
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Противоэпидемические меры борьбы с COVID-19 будут эффективны только при комплексном подходе, в клинической практике нужен эффективный противовирусный препарат с прямым противовирусным действием, сообщила РИА Новости член координационного совета РСПП по противодействию коронавирусной инфекции, президент международной ассоциации специалистов в области инфекций, доктор медицинских наук, профессор Ирина Шестакова.Ранее Шестакова в соавторстве с председателем координационного совета РСПП по противодействию коронавирусной инфекции, генеральным директором ПАО "ФосАгро" Андреем Гурьевым опубликовала экспертный материал, в котором обратила внимание на текущую неутешительную динамику распространения коронавируса в Европе. По словам Шестаковой, работа по предотвращению распространения коронавируса будет эффективной, если она будет комплексной. "Нельзя, что называется, только носить маски, при этом совершенно не соблюдать дистанцирование, не обрабатывать руки, не проводить массовую вакцинацию", - подчеркнула она.Угрозы, как отметила эксперт, сохраняются.Андрей Гурьев поддержал мнение Шестаковой, выразив убеждение, что только массовая вакцинация может позволить человечеству переломить ситуацию в противостоянии с коронавирусной инфекцией.Глава "ФосАгро" отметил, что вакцина "Спутник V" уже производится в промышленных объемах и поступает в регионы, и сообщил, что как только это станет возможным, компания "ФосАгро" проведет корпоративную программу вакцинирования своих работников. К настоящему моменту компания направила на реализацию комплекса мер по защите трудовых коллективов и поддержку медучреждений более 3 миллиардов рублей.
https://ria.ru/20201008/fosagro-1578779550.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/147122/98/1471229883_55:0:944:667_1920x0_80_0_0_c4f151dd068050af77568b6c382f0fc6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, здоровье - общество, российский союз промышленников и предпринимателей, андрей гурьев, фосагро

Шестакова: меры против COVID эффективны только при комплексном подходе

20:17 28.12.2020
 
© РИА Новости / Александр НатрускинИрина Шестакова, главный внештатный специалист по инфекционным болезням Министерства здравоохранения РФ
Ирина Шестакова, главный внештатный специалист по инфекционным болезням Министерства здравоохранения РФ - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
© РИА Новости / Александр Натрускин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Противоэпидемические меры борьбы с COVID-19 будут эффективны только при комплексном подходе, в клинической практике нужен эффективный противовирусный препарат с прямым противовирусным действием, сообщила РИА Новости член координационного совета РСПП по противодействию коронавирусной инфекции, президент международной ассоциации специалистов в области инфекций, доктор медицинских наук, профессор Ирина Шестакова.
Ранее Шестакова в соавторстве с председателем координационного совета РСПП по противодействию коронавирусной инфекции, генеральным директором ПАО "ФосАгро" Андреем Гурьевым опубликовала экспертный материал, в котором обратила внимание на текущую неутешительную динамику распространения коронавируса в Европе.
"Если на неделе с 7 по 14 декабря прирост количества заболевших в мире составил 3,8%, то уже на следующей неделе – с 14 по 21 декабря этот показатель увеличился более чем 1,5 раза и достиг 6,4%. В абсолютных цифрах прирост выявленных случаев заболевания за прошедшую неделю составил 5,5 миллионов человек. Аналогичный скачкообразный рост демонстрирует динамика смертности... .Такая динамика позволяет предположить, что мог быть потерян контроль над ситуацией. Традиционные меры личной профилактики заражения SARS-COV-2 либо не соблюдались в полном объеме, либо складывающаяся эпидемиологическая ситуация была недооценена и принимаемые меры были несвоевременны и недостаточны", - говорится в публикации.
По словам Шестаковой, работа по предотвращению распространения коронавируса будет эффективной, если она будет комплексной. "Нельзя, что называется, только носить маски, при этом совершенно не соблюдать дистанцирование, не обрабатывать руки, не проводить массовую вакцинацию", - подчеркнула она.
Угрозы, как отметила эксперт, сохраняются.
"Сейчас мы видим естественное течение инфекционного процесса... . У нас нет "золотой таблетки", которая позволила бы на 100% в любом периоде болезни эту болезнь остановить. Нет препарата, обладающего стопроцентной противовирусной эффективностью. Как нет и препарата, дающего стопроцентную эффективность на этапе профилактики, когда вы только что контактировали с человеком, выделяющим вирус. Тем более сегодня, когда мы находимся на начальном этапе массовой вакцинации, а вирус продолжает преподносить нам неприятные сюрпризы", - добавила Шестакова.
Андрей Гурьев поддержал мнение Шестаковой, выразив убеждение, что только массовая вакцинация может позволить человечеству переломить ситуацию в противостоянии с коронавирусной инфекцией.
"Разработка ученых Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи - вакцина "Спутник V" доказала свою эффективность. Я могу говорить об этом со знанием дела, как человек, который принимал участие в завершающем этапе клинических испытаний. Прививку я и еще несколько представителей "ФосАгро" сделали летом и у всех, кто прошел вакцинацию титры антител к коронавирусной инфекции на высоком уровне", - сказал он.
Глава "ФосАгро" отметил, что вакцина "Спутник V" уже производится в промышленных объемах и поступает в регионы, и сообщил, что как только это станет возможным, компания "ФосАгро" проведет корпоративную программу вакцинирования своих работников. К настоящему моменту компания направила на реализацию комплекса мер по защите трудовых коллективов и поддержку медучреждений более 3 миллиардов рублей.
"Вирус, несмотря на все наши усилия, остается с нами. Как вы знаете, он мутирует, и мутации его неизбежны, мы все это понимаем. Та, что зафиксирована сейчас в Великобритании, по ряду мнений обладает более высокой контагиозностью, то есть может распространяться быстрее и в силу этого является более опасной для человечества. В Европе уже сегодня фиксируется рост показателей заболеваемости и смертности. Пользуясь возможностью, хочу всем напомнить о необходимости строгого соблюдения мер профилактики. Здоровье – это то, что всегда было принято желать на Новый год, это то, что определяет качество жизни. Не забывайте об этом, берегите и себя и своих близких", - подчеркнул Гурьев.
Генеральный директор группы ФосАгро, член правления РСПП Андрей Гурьев - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
8 октября, 11:05
Гурьев: цель ФосАгро создать для аграриев полноценную цифровую экосистему
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоРоссийский союз промышленников и предпринимателейАндрей ГурьевФосАгро
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:49В Приамурье мужчина умер при пожаре в многоквартирном доме
07:41Экс-главу УФССП по Омской области осудили за взяточничество
07:39Еврейская община в Европе не одобряет встречу Нового года
07:22Росприроднадзор назвал основные причины техногенных аварий в 2020 году
07:17Задержанный на Урале бывший схимонах Сергий обратился к сторонникам
07:07Более половины россиян считают, что отечественный кинематограф стал лучше
07:00Названы лучшие Android-смартфоны
06:59Руководители Карабаха закроют свои страницы в Facebook
06:53Названы регионы, где промпредприятия не заботятся о загрязнении воздуха
06:50Глава ВОЗ предупредил о новых вызовах в 2021 году из-за коронавируса
06:46Во Владивостоке подростка задержали за угон восьми иномарок
06:17Адвокат бывшего схимонаха Сергия назвала причину его задержания
06:06Инфекционист Минздрава: лишь 21% россиян готовы привиться от COVID-19
06:04Конкурс "Мисс Россия" перенесли на весну 2021 года
05:50Шведскому журналисту стало тоскливо после поездки в российскую Арктику
04:42В Японии зафиксировали первый случай южноафриканского штамма коронавируса
04:38Назван неочевидный симптом болезней сердца
04:23В ФРГ 23 поезда задержали из-за лебедя, оплакивавшего своего спутника
04:11Пентагон опроверг слова Байдена о задержках в процессе передачи власти
03:41Голикова: россияне смогут выбирать вакцину от COVID-19
Лента новостейМолния