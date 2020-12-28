https://ria.ru/20201228/koronavirus-1591298145.html

Шестакова: меры против COVID эффективны только при комплексном подходе

Шестакова: меры против COVID эффективны только при комплексном подходе

Противоэпидемические меры борьбы с COVID-19 будут эффективны только при комплексном подходе, в клинической практике нужен эффективный противовирусный препарат с РИА Новости, 28.12.2020

2020-12-28T20:17

2020-12-28T20:17

2020-12-28T20:17

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

здоровье - общество

российский союз промышленников и предпринимателей

андрей гурьев

фосагро

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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Противоэпидемические меры борьбы с COVID-19 будут эффективны только при комплексном подходе, в клинической практике нужен эффективный противовирусный препарат с прямым противовирусным действием, сообщила РИА Новости член координационного совета РСПП по противодействию коронавирусной инфекции, президент международной ассоциации специалистов в области инфекций, доктор медицинских наук, профессор Ирина Шестакова.Ранее Шестакова в соавторстве с председателем координационного совета РСПП по противодействию коронавирусной инфекции, генеральным директором ПАО "ФосАгро" Андреем Гурьевым опубликовала экспертный материал, в котором обратила внимание на текущую неутешительную динамику распространения коронавируса в Европе. По словам Шестаковой, работа по предотвращению распространения коронавируса будет эффективной, если она будет комплексной. "Нельзя, что называется, только носить маски, при этом совершенно не соблюдать дистанцирование, не обрабатывать руки, не проводить массовую вакцинацию", - подчеркнула она.Угрозы, как отметила эксперт, сохраняются.Андрей Гурьев поддержал мнение Шестаковой, выразив убеждение, что только массовая вакцинация может позволить человечеству переломить ситуацию в противостоянии с коронавирусной инфекцией.Глава "ФосАгро" отметил, что вакцина "Спутник V" уже производится в промышленных объемах и поступает в регионы, и сообщил, что как только это станет возможным, компания "ФосАгро" проведет корпоративную программу вакцинирования своих работников. К настоящему моменту компания направила на реализацию комплекса мер по защите трудовых коллективов и поддержку медучреждений более 3 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20201008/fosagro-1578779550.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, здоровье - общество, российский союз промышленников и предпринимателей, андрей гурьев, фосагро