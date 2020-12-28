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Гинцбург назвал отличие COVID-19 от гриппа
Гинцбург назвал отличие COVID-19 от гриппа
Коронавирус, в отличие от гриппа, не является сезонным заболеванием, он круглогодичен, заявил глава центра Гамалеи Александр Гинцбург. РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T18:07
2020-12-28T18:07
2020-12-28T20:42
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
александр гинцбург
здоровье - общество
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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Коронавирус, в отличие от гриппа, не является сезонным заболеванием, он круглогодичен, заявил глава центра Гамалеи Александр Гинцбург."Мы просчитали тот момент, что в отличие от гриппа, который является сезонным заболеванием и где надо использовать вакцину, которая может защитить на 3-4 месяца, данное заболевание (COVID-19 - ред.) не является сезонным, оно уже это показало – оно круглогодично", - сказал Гинцбург в эфире телеканала "Россия 24".Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, здоровье - общество, общество