https://ria.ru/20201228/koronavirus-1591276134.html

Гинцбург назвал отличие COVID-19 от гриппа

Гинцбург назвал отличие COVID-19 от гриппа

Коронавирус, в отличие от гриппа, не является сезонным заболеванием, он круглогодичен, заявил глава центра Гамалеи Александр Гинцбург. РИА Новости, 28.12.2020

2020-12-28T18:07

2020-12-28T18:07

2020-12-28T20:42

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

александр гинцбург

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Коронавирус, в отличие от гриппа, не является сезонным заболеванием, он круглогодичен, заявил глава центра Гамалеи Александр Гинцбург."Мы просчитали тот момент, что в отличие от гриппа, который является сезонным заболеванием и где надо использовать вакцину, которая может защитить на 3-4 месяца, данное заболевание (COVID-19 - ред.) не является сезонным, оно уже это показало – оно круглогодично", - сказал Гинцбург в эфире телеканала "Россия 24".Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, здоровье - общество, общество