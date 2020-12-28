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Голикова пообещала, что Россия обязательно победит коронавирус
Голикова пообещала, что Россия обязательно победит коронавирус
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова пообещала, что Россия непременно победит коронавирус, так как все предпринимаемые меры направлены исключительно на то, чтобы... РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T17:06
2020-12-28T17:06
2020-12-28T17:06
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 дек - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова пообещала, что Россия непременно победит коронавирус, так как все предпринимаемые меры направлены исключительно на то, чтобы вернуться к нормальной жизни."Я просто хочу сказать, что несмотря на пандемию, несмотря на коронавирус, мы должны жить той жизнью, которая нам абсолютно привычна. Понятно, что мы должны соблюдать какие-то ограничения, но мы все равно должны верить в то, что мы это победим", - сказала Голикова в эфире программы "Познер" на Первом канале."А мы это непременно победим, потому что все, что нами предпринимается, все, что предпринимается страной, направлено исключительно на то, чтобы вернуться к нормальной жизни", - заключила она.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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