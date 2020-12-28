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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201228/koronavirus-1591264341.html
Голикова пообещала, что Россия обязательно победит коронавирус
Голикова пообещала, что Россия обязательно победит коронавирус
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова пообещала, что Россия непременно победит коронавирус, так как все предпринимаемые меры направлены исключительно на то, чтобы... РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T17:06
2020-12-28T17:06
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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татьяна голикова
общество
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 дек - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова пообещала, что Россия непременно победит коронавирус, так как все предпринимаемые меры направлены исключительно на то, чтобы вернуться к нормальной жизни."Я просто хочу сказать, что несмотря на пандемию, несмотря на коронавирус, мы должны жить той жизнью, которая нам абсолютно привычна. Понятно, что мы должны соблюдать какие-то ограничения, но мы все равно должны верить в то, что мы это победим", - сказала Голикова в эфире программы "Познер" на Первом канале."А мы это непременно победим, потому что все, что нами предпринимается, все, что предпринимается страной, направлено исключительно на то, чтобы вернуться к нормальной жизни", - заключила она.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, татьяна голикова, общество

Голикова пообещала, что Россия обязательно победит коронавирус

17:06 28.12.2020
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
© РИА Новости / Александр Астафьев
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 дек - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова пообещала, что Россия непременно победит коронавирус, так как все предпринимаемые меры направлены исключительно на то, чтобы вернуться к нормальной жизни.
"Я просто хочу сказать, что несмотря на пандемию, несмотря на коронавирус, мы должны жить той жизнью, которая нам абсолютно привычна. Понятно, что мы должны соблюдать какие-то ограничения, но мы все равно должны верить в то, что мы это победим", - сказала Голикова в эфире программы "Познер" на Первом канале.
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
Вчера, 16:45Распространение нового коронавируса
Голикова надеется, что в 2021 году пандемия отступит
"А мы это непременно победим, потому что все, что нами предпринимается, все, что предпринимается страной, направлено исключительно на то, чтобы вернуться к нормальной жизни", - заключила она.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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