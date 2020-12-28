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Голикова рассказала о стабилизации по заболеваемости COVID-19 в регионах
Голикова рассказала о стабилизации по заболеваемости COVID-19 в регионах
Абсолютное большинство регионов РФ находятся в стадии стабилизации по заболеваемости коронавирусом, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T16:17
2020-12-28T16:17
2020-12-28T16:32
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
татьяна голикова
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 дек - РИА Новости. Абсолютное большинство регионов РФ находятся в стадии стабилизации по заболеваемости коронавирусом, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Очень мы аккуратно, в ежедневном режиме, следим за тем, что происходит в регионах страны. Сейчас мы видим, что абсолютное большинство наших регионов находятся в стадии стабилизации заболевания", - сказала Голикова в эфире программы "Познер" на Первом канале.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, татьяна голикова