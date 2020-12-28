https://ria.ru/20201228/koronavirus-1591252577.html

Голикова рассказала о стабилизации по заболеваемости COVID-19 в регионах

Голикова рассказала о стабилизации по заболеваемости COVID-19 в регионах

Абсолютное большинство регионов РФ находятся в стадии стабилизации по заболеваемости коронавирусом, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 28.12.2020

2020-12-28T16:17

2020-12-28T16:17

2020-12-28T16:32

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

татьяна голикова

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 дек - РИА Новости. Абсолютное большинство регионов РФ находятся в стадии стабилизации по заболеваемости коронавирусом, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Очень мы аккуратно, в ежедневном режиме, следим за тем, что происходит в регионах страны. Сейчас мы видим, что абсолютное большинство наших регионов находятся в стадии стабилизации заболевания", - сказала Голикова в эфире программы "Познер" на Первом канале.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, татьяна голикова