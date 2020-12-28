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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201228/koronavirus-1591226369.html
Число случаев COVID-19 в США выросло за сутки на 150 тысяч
Число случаев COVID-19 в США выросло за сутки на 150 тысяч
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в США за последние сутки увеличилось на 150 тысяч, скончались 1 209 человек, сообщает университет Джонса... РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T14:31
2020-12-28T14:31
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в США за последние сутки увеличилось на 150 тысяч, скончались 1 209 человек, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По данным университета, за прошедшие 24 часа медики зарегистрировали в США 150 092 новых случая заражения COVID-19.На прошлой неделе университет Хопкинса зафиксировал суточный максимум заражений в США, который составил более 249 тысяч случаев. В то же время Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) сообщил, что за сутки было подтверждено свыше 400 тысяч случаев COVID-19, однако это объяснялось тем, что в статистику Центра теперь включаются не только подтвержденные случаи заражения коронавирусом в штате Техас, но и "вероятные" (более 171,5 тысячи при 13 253 подтвержденных).Согласно информации университета Хопкинса, с начала эпидемии в США выявили более 19,1 миллиона случаев заражения коронавирусом, скончались более 333 тысяч заразившихся.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, сша, техас, в мире

Число случаев COVID-19 в США выросло за сутки на 150 тысяч

14:31 28.12.2020
 
© REUTERS / Carlo AllegriВакцинация против коронавируса в Нью-Йорке, США
Вакцинация против коронавируса в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
© REUTERS / Carlo Allegri
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в США за последние сутки увеличилось на 150 тысяч, скончались 1 209 человек, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По данным университета, за прошедшие 24 часа медики зарегистрировали в США 150 092 новых случая заражения COVID-19.
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На прошлой неделе университет Хопкинса зафиксировал суточный максимум заражений в США, который составил более 249 тысяч случаев. В то же время Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) сообщил, что за сутки было подтверждено свыше 400 тысяч случаев COVID-19, однако это объяснялось тем, что в статистику Центра теперь включаются не только подтвержденные случаи заражения коронавирусом в штате Техас, но и "вероятные" (более 171,5 тысячи при 13 253 подтвержденных).
Согласно информации университета Хопкинса, с начала эпидемии в США выявили более 19,1 миллиона случаев заражения коронавирусом, скончались более 333 тысяч заразившихся.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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