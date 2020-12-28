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Минздрав Испании ожидает завершение эпидемии COVID-19 в конце лета
Минздрав Испании ожидает завершение эпидемии COVID-19 в конце лета
Эпидемия коронавируса в Испании, скорее всего, завершится к концу лета следующего года, считает министр здравоохранения Сальвадор Илья. РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T12:27
2020-12-28T12:27
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
испания
в мире
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МАДРИД, 28 дек – РИА Новости. Эпидемия коронавируса в Испании, скорее всего, завершится к концу лета следующего года, считает министр здравоохранения Сальвадор Илья."Начало вакцинации – это начало конца. Конец - когда мы сможем иммунизировать 70% (населения – ред.), это может произойти в конце лета. В Испании и в Европе", - заявил Илья в интервью радиостанции Cadena Ser.По словам главы минздрава, после этого европейские страны смогут оказать помощь в вакцинации другим государствам, поскольку "подписаны контракты о большем количестве доз, чем необходимо".Первая партия вакцины Pfizer/BioNTech прибыла в Испанию, как и в ряд других стран ЕС, 26 декабря. Всего в страну было доставлено 9750 доз. Вакцинация началась 27 декабря.Доставка второй партии вакцины откалывается на один день, до вторника, из-за технических проблем на заводе в Бельгии, связанных с процессом погрузки и отправки из-за необходимости соблюдения крайне низкой температуры хранения.Ранее испанские власти обещали, что еженедельно в страну должны доставлять 350 тысяч доз вакцины и в ближайшие 12 недель Испания получит 4,6 миллиона доз, это позволит сделать прививки 2,6 миллиона жителей страны (вакцина вводится дважды).Вакцинация в Испании разделена на четыре этапа: на первом ее получат постояльцы и сотрудники домов престарелых и центров для людей с ограниченными возможностями, а также медицинский персонал.По официальным данным минздрава, с начала эпидемии в марте в Испании были выявлены 1,8 миллиона случаев заражения COVID-19. За последние две недели эпидемиологическая ситуация начала ухудшаться (были выявлены 123 тысячи случаев, 262 на сто тысяч населения). Жертвами эпидемии, по официальным данным, стали почти 50 тысяч человек, из них за последнюю неделю 634.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, испания, в мире

Минздрав Испании ожидает завершение эпидемии COVID-19 в конце лета

12:27 28.12.2020
 
© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез / Перейти в фотобанкПрохожие и уличный музыкант на одной из улиц Мадрида
Прохожие и уличный музыкант на одной из улиц Мадрида - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез
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МАДРИД, 28 дек – РИА Новости. Эпидемия коронавируса в Испании, скорее всего, завершится к концу лета следующего года, считает министр здравоохранения Сальвадор Илья.
"Начало вакцинации – это начало конца. Конец - когда мы сможем иммунизировать 70% (населения – ред.), это может произойти в конце лета. В Испании и в Европе", - заявил Илья в интервью радиостанции Cadena Ser.
По словам главы минздрава, после этого европейские страны смогут оказать помощь в вакцинации другим государствам, поскольку "подписаны контракты о большем количестве доз, чем необходимо".
Первая партия вакцины Pfizer/BioNTech прибыла в Испанию, как и в ряд других стран ЕС, 26 декабря. Всего в страну было доставлено 9750 доз. Вакцинация началась 27 декабря.
Доставка второй партии вакцины откалывается на один день, до вторника, из-за технических проблем на заводе в Бельгии, связанных с процессом погрузки и отправки из-за необходимости соблюдения крайне низкой температуры хранения.
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Ранее испанские власти обещали, что еженедельно в страну должны доставлять 350 тысяч доз вакцины и в ближайшие 12 недель Испания получит 4,6 миллиона доз, это позволит сделать прививки 2,6 миллиона жителей страны (вакцина вводится дважды).
Вакцинация в Испании разделена на четыре этапа: на первом ее получат постояльцы и сотрудники домов престарелых и центров для людей с ограниченными возможностями, а также медицинский персонал.
По официальным данным минздрава, с начала эпидемии в марте в Испании были выявлены 1,8 миллиона случаев заражения COVID-19. За последние две недели эпидемиологическая ситуация начала ухудшаться (были выявлены 123 тысячи случаев, 262 на сто тысяч населения). Жертвами эпидемии, по официальным данным, стали почти 50 тысяч человек, из них за последнюю неделю 634.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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