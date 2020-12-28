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В Москве за сутки госпитализировали 1412 пациентов с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 1412 пациентов с COVID-19
В Москве за минувшие сутки госпитализированы 1412 пациентов с COVID-19, на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) находятся 534 человека, сообщает... РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T10:48
2020-12-28T10:48
2020-12-28T10:55
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. В Москве за минувшие сутки госпитализированы 1412 пациентов с COVID-19, на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) находятся 534 человека, сообщает городской оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом."В столице подтверждено 6253 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки госпитализировано 1412 пациентов с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находится 534 человека",- говорится в сообщении.Отмечается, что 12,1% среди заболевших - дети, 38,2% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 30,6% – от 46 до 65 лет, 13,8% - от 66 до 79 лет. Еще 5,3% заболевших – старше 80 лет.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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