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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201228/koronavirus-1591183979.html
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
За сутки нет прироста COVID-19 в Чукотском автономном округе, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T10:46
2020-12-28T10:46
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
ханты-мансийский автономный округ
коронавирусы
здоровье - общество
республика алтай
еврейская автономная область
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. За сутки нет прироста COVID-19 в Чукотском автономном округе, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Чукотский автономный округ - 0,0%, 2. Республика Тыва, Ненецкий автономный округ - 0,4%, 3. Республика Алтай, Ханты-Мансийский автономный округ, Еврейская автономная область - 0,5%", — говорится в сообщении.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
ханты-мансийский автономный округ
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, ханты-мансийский автономный округ, коронавирусы, здоровье - общество, республика алтай, еврейская автономная область

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

10:46 28.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкБригада скорой медицинской помощи доставила пациента в карантинный центр в Коммунарке
Бригада скорой медицинской помощи доставила пациента в карантинный центр в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. За сутки нет прироста COVID-19 в Чукотском автономном округе, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Чукотский автономный округ - 0,0%, 2. Республика Тыва, Ненецкий автономный округ - 0,4%, 3. Республика Алтай, Ханты-Мансийский автономный округ, Еврейская автономная область - 0,5%", — говорится в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая, 22:13Инфографика
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Ханты-Мансийский автономный округКоронавирусыЗдоровье - ОбществоРеспублика АлтайЕврейская автономная область
 
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