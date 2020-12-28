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Саудовская Аравия продлила запрет на въезд из-за коронавируса
Саудовская Аравия продлила запрет на въезд из-за коронавируса
Саудовская Аравия решила еще на наделю продлить полное закрытие границ из-за нового штамма коронавируса, говорится в заявлении министерства внутренних дел... РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T09:18
2020-12-28T09:18
2020-12-28T09:18
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
саудовская аравия
в мире
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ДОХА, 28 дек - РИА Новости. Саудовская Аравия решила еще на наделю продлить полное закрытие границ из-за нового штамма коронавируса, говорится в заявлении министерства внутренних дел королевства, распространенном Саудовским агентством новостей SPA.Двадцать первого декабря Саудовская Аравия объявила о приостановке международного авиасообщения и закрытии морских и наземных пограничных переходов из-за выявленной в ряде стран мутации нового коронавируса. Примеру Саудовской Аравии последовали другие страны в регионе - Оман и Кувейт. Однако в воскресенье Оман объявил об открытии границ с 29 декабря."Приостановка международного авиасообщения, за исключением экстренных случаев, а также запрет на пересечение морских и сухопутных границ королевства продлеваются еще на неделю из-за обнаружения нового штамма коронавируса в ряде стран и для изучения ситуации еще в течение недели", - отмечается в сообщении МВД.При этом запрет не касается грузовых перевозок, те, кто не являются подданными Саудовской Аравии, тоже могут покинуть страну на самолетах.С начала пандемии в Саудовской Аравии было выявлено свыше 362,2 тысячи случаев заражения коронавирусом, из заболевших умерли 6 185 человек, более 353 тысяч полностью выздоровели.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, саудовская аравия, в мире
ДОХА, 28 дек - РИА Новости. Саудовская Аравия
решила еще на наделю продлить полное закрытие границ из-за нового штамма коронавируса, говорится в заявлении министерства внутренних дел королевства, распространенном Саудовским агентством новостей SPA
.
Двадцать первого декабря Саудовская Аравия объявила о приостановке международного авиасообщения и закрытии морских и наземных пограничных переходов из-за выявленной в ряде стран мутации нового коронавируса. Примеру Саудовской Аравии последовали другие страны в регионе - Оман и Кувейт. Однако в воскресенье Оман объявил об открытии границ с 29 декабря.
"Приостановка международного авиасообщения, за исключением экстренных случаев, а также запрет на пересечение морских и сухопутных границ королевства продлеваются еще на неделю из-за обнаружения нового штамма коронавируса в ряде стран и для изучения ситуации еще в течение недели", - отмечается в сообщении МВД.
При этом запрет не касается грузовых перевозок, те, кто не являются подданными Саудовской Аравии, тоже могут покинуть страну на самолетах.
С начала пандемии в Саудовской Аравии было выявлено свыше 362,2 тысячи случаев заражения коронавирусом, из заболевших умерли 6 185 человек, более 353 тысяч полностью выздоровели.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.