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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201228/koronavirus-1591157656.html
В Канаде выявили третий случай заболевания "британским" штаммом COVID-19
В Канаде выявили третий случай заболевания "британским" штаммом COVID-19
Третий случай заражения новым "британским" штаммом коронавируса зафиксирован в Канаде, сообщается в пресс-релизе на сайте правительства канадской провинции... РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T00:53
2020-12-28T00:53
распространение нового коронавируса
новый штамм коронавируса в британии
коронавирус covid-19
великобритания
канада
в мире
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Третий случай заражения новым "британским" штаммом коронавируса зафиксирован в Канаде, сообщается в пресс-релизе на сайте правительства канадской провинции Онтарио.Власти Онтарио добавили, что исследование третьего случая заражения и выявление контактов заболевшего продолжаются.О первых двух случаях заражения новым "британским" вариантом коронавируса власти провинции сообщили в субботу. COVID-19 заболела пара из Дарема, которая, по предварительной информации, не путешествовала за границу и не была подвержена особому риску инфицирования. При этом в последнем релизе власти Онтарию сообщили, что пара контактировала с неким человеком, прибывшим из Британии. Заболевшие эту подробность специалистам изначально не раскрыли.Ранее "британский" вариант коронавируса был обнаружен в таких странах, как Франция, Испания, Португалия, Дания, Бельгия, Австралия и Нидерланды и в ряде других.Об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2 стало известно 14 декабря. Консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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новый штамм коронавируса в британии, коронавирус covid-19, великобритания, канада, в мире

В Канаде выявили третий случай заболевания "британским" штаммом COVID-19

00:53 28.12.2020
 
© РИА Новости / Сергей Аверьянов / Перейти в фотобанкКанада
Канада - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
© РИА Новости / Сергей Аверьянов
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Третий случай заражения новым "британским" штаммом коронавируса зафиксирован в Канаде, сообщается в пресс-релизе на сайте правительства канадской провинции Онтарио.
"Третий случай британского варианта COVID-19 был зарегистрирован в Оттаве у человека, недавно прибывшего из Великобритании. Департамент здравоохранения Оттавы проинформировал заболевшего, который на данный момент находится в самоизоляции" - говорится в сообщении.
Власти Онтарио добавили, что исследование третьего случая заражения и выявление контактов заболевшего продолжаются.
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О первых двух случаях заражения новым "британским" вариантом коронавируса власти провинции сообщили в субботу. COVID-19 заболела пара из Дарема, которая, по предварительной информации, не путешествовала за границу и не была подвержена особому риску инфицирования. При этом в последнем релизе власти Онтарию сообщили, что пара контактировала с неким человеком, прибывшим из Британии. Заболевшие эту подробность специалистам изначально не раскрыли.
Ранее "британский" вариант коронавируса был обнаружен в таких странах, как Франция, Испания, Португалия, Дания, Бельгия, Австралия и Нидерланды и в ряде других.
Об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2 стало известно 14 декабря. Консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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