https://ria.ru/20201228/koronavirus-1591157656.html

В Канаде выявили третий случай заболевания "британским" штаммом COVID-19

В Канаде выявили третий случай заболевания "британским" штаммом COVID-19

Третий случай заражения новым "британским" штаммом коронавируса зафиксирован в Канаде, сообщается в пресс-релизе на сайте правительства канадской провинции... РИА Новости, 28.12.2020

2020-12-28T00:53

2020-12-28T00:53

2020-12-28T00:53

распространение нового коронавируса

новый штамм коронавируса в британии

коронавирус covid-19

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в мире

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Третий случай заражения новым "британским" штаммом коронавируса зафиксирован в Канаде, сообщается в пресс-релизе на сайте правительства канадской провинции Онтарио.Власти Онтарио добавили, что исследование третьего случая заражения и выявление контактов заболевшего продолжаются.О первых двух случаях заражения новым "британским" вариантом коронавируса власти провинции сообщили в субботу. COVID-19 заболела пара из Дарема, которая, по предварительной информации, не путешествовала за границу и не была подвержена особому риску инфицирования. При этом в последнем релизе власти Онтарию сообщили, что пара контактировала с неким человеком, прибывшим из Британии. Заболевшие эту подробность специалистам изначально не раскрыли.Ранее "британский" вариант коронавируса был обнаружен в таких странах, как Франция, Испания, Португалия, Дания, Бельгия, Австралия и Нидерланды и в ряде других.Об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2 стало известно 14 декабря. Консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

великобритания

канада

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новый штамм коронавируса в британии, коронавирус covid-19, великобритания, канада, в мире