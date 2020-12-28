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"Какой год, такая маска": Киркоров снялся в образе мужа-алкоголика
"Какой год, такая маска": Киркоров снялся в образе мужа-алкоголика
РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T18:53
2020-12-28T18:53
шоубиз
знаменитости
звезды
филипп киркоров
ольга бузова
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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Филипп Киркоров появился в необычном образе в предновогоднем клипе Ольги Бузовой и Давида Манукяна (Дава) на песню "Снежинки". Его анонс певец разместил в своем Instagram с напутствием: "Спешите смотреть! Это очень смешно!"В клипе Киркоров появляется небритым и в старой тельняшке: он играет отца-алкоголика главной героини.В клипе снялась и Яна Рудковская. Ее образ жены главы семейства тоже очень впечатляет: продюсер появляется в ролике в цветастом халате и тапках, зажигательно танцует с "мужем" и нежно целует его.Ольга Бузова, со своей стороны, сообщила подписчикам в Instagram, что они хотели снять "самую настоящую новогоднюю сказку"."Спасибо нашим дорогим друзьям за то, что нашли время для нас и сыграли в самых неожиданных амплуа", – написала певица и телеведущая.
https://ria.ru/20201216/buzova-1589557166.html
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знаменитости, звезды, филипп киркоров, ольга бузова

"Какой год, такая маска": Киркоров снялся в образе мужа-алкоголика

18:53 28.12.2020
 
© @fkirkorov/InstagramСкриншот видео "Снежинки" в Instagram аккаунте Филиппа Киркорова
Скриншот видео Снежинки в Instagram аккаунте Филиппа Киркорова - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
© @fkirkorov/Instagram
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Филипп Киркоров появился в необычном образе в предновогоднем клипе Ольги Бузовой и Давида Манукяна (Дава) на песню "Снежинки". Его анонс певец разместил в своем Instagram с напутствием: "Спешите смотреть! Это очень смешно!"
В клипе Киркоров появляется небритым и в старой тельняшке: он играет отца-алкоголика главной героини.

"Такие маскарадные костюмы и маски примеряю к Новому году! Какой год, такая "маска"!" – написал певец в комментарии к видео.

В клипе снялась и Яна Рудковская. Ее образ жены главы семейства тоже очень впечатляет: продюсер появляется в ролике в цветастом халате и тапках, зажигательно танцует с "мужем" и нежно целует его.
Ольга Бузова, со своей стороны, сообщила подписчикам в Instagram, что они хотели снять "самую настоящую новогоднюю сказку".
"Спасибо нашим дорогим друзьям за то, что нашли время для нас и сыграли в самых неожиданных амплуа", – написала певица и телеведущая.
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