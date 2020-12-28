https://ria.ru/20201228/kirkorov-1591239685.html

"Какой год, такая маска": Киркоров снялся в образе мужа-алкоголика

"Какой год, такая маска": Киркоров снялся в образе мужа-алкоголика

РИА Новости, 28.12.2020

2020-12-28T18:53

2020-12-28T18:53

2020-12-28T18:53

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филипп киркоров

ольга бузова

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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Филипп Киркоров появился в необычном образе в предновогоднем клипе Ольги Бузовой и Давида Манукяна (Дава) на песню "Снежинки". Его анонс певец разместил в своем Instagram с напутствием: "Спешите смотреть! Это очень смешно!"В клипе Киркоров появляется небритым и в старой тельняшке: он играет отца-алкоголика главной героини.В клипе снялась и Яна Рудковская. Ее образ жены главы семейства тоже очень впечатляет: продюсер появляется в ролике в цветастом халате и тапках, зажигательно танцует с "мужем" и нежно целует его.Ольга Бузова, со своей стороны, сообщила подписчикам в Instagram, что они хотели снять "самую настоящую новогоднюю сказку"."Спасибо нашим дорогим друзьям за то, что нашли время для нас и сыграли в самых неожиданных амплуа", – написала певица и телеведущая.

https://ria.ru/20201216/buzova-1589557166.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

знаменитости, звезды, филипп киркоров, ольга бузова