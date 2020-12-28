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В Крыму предложили сделать постоянной программу кешбэка для туристов
В Крыму предложили сделать постоянной программу кешбэка для туристов
Глава комитета парламента Крыма по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк предложил сделать постоянной в осенне-зимний сезон программу кешбэка для туристов. РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T13:53
2020-12-28T13:53
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости. Глава комитета парламента Крыма по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк предложил сделать постоянной в осенне-зимний сезон программу кешбэка для туристов.По его словам, Крым – это уникальное место не только для отдыха, но и для оздоровления и восстановления, в том числе людей, переболевших новой коронавирусной инфекцией.Первый этап программы продаж туров по России с возможностью частичного возврата средств в виде кешбэка прошел с 21 по 28 августа. Второй этап начался 15 октября и продлился до полуночи 5 декабря. В это время клиенты могли приобрести туры и проживание с кешбэком на период до 10 января на новых условиях: поездка от двух ночей, возврат 20 процентов стоимости отдыха, но не более 20 тысяч рублей.В ходе большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин сказал, что власти перенесут средства, оставшиеся от реализации программы кешбэка за отдых в России в 2020 году, на следующий год и постараются нарастить этот вид услуги.
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туристы, отдых, кешбэк, туризм, новости - туризм, республика крым

В Крыму предложили сделать постоянной программу кешбэка для туристов

13:53 28.12.2020
 
© Фото : Александр АндреевКрым, санатории
Крым, санатории - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
© Фото : Александр Андреев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости. Глава комитета парламента Крыма по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк предложил сделать постоянной в осенне-зимний сезон программу кешбэка для туристов.
"Хотелось бы, чтобы программа существовала дальше. Особенно это было бы интересно Крыму в осенне-зимний период на санаторно-курортное лечение. Очень много отдыхающих воспользовались бы этой ситуацией", — сказал Черняк в крымском пресс-центре МИА "Россия сегодня".
По его словам, Крым – это уникальное место не только для отдыха, но и для оздоровления и восстановления, в том числе людей, переболевших новой коронавирусной инфекцией.
Первый этап программы продаж туров по России с возможностью частичного возврата средств в виде кешбэка прошел с 21 по 28 августа. Второй этап начался 15 октября и продлился до полуночи 5 декабря. В это время клиенты могли приобрести туры и проживание с кешбэком на период до 10 января на новых условиях: поездка от двух ночей, возврат 20 процентов стоимости отдыха, но не более 20 тысяч рублей.
В ходе большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин сказал, что власти перенесут средства, оставшиеся от реализации программы кешбэка за отдых в России в 2020 году, на следующий год и постараются нарастить этот вид услуги.
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