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До смерти избивший женщину на улице в Красноярске признал вину
До смерти избивший женщину на улице в Красноярске признал вину
Суд арестовал подозреваемого в жестоком избиении жительницы Красноярска, умершей от полученных травм, сам напавший объяснил свой поступок тем, что на него... РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T05:38
2020-12-28T05:38
2020-12-28T14:42
следственный комитет россии (ск рф)
красноярск
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 28 дек — РИА Новости. Суд арестовал подозреваемого в жестоком избиении жительницы Красноярска, умершей от полученных травм, сам напавший объяснил свой поступок тем, что на него залаяла собака женщины, сообщает региональный главк ГСУ СК.По данным МВД, ранним утром 24 декабря 49-летняя женщина выгуливала собаку в красноярском микрорайоне Покровский, на нее напал неизвестный. Она была госпитализирована и впоследствии скончалась. Полицейские установили и задержали подозреваемого — им оказался ранее не судимый 25-летний красноярец. У погибшей осталось двое несовершеннолетних детей. Возбуждено дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека"."По ходатайству следствия в отношении <...> подозреваемого <...> судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении.Ранее в паблике "ЧП Красноярск" в социальной сети "ВКонтакте" появилось видео с камеры наблюдения, на котором мужчина избивает женщину. На кадрах видно, как женщина с собакой идет по улице и падает. Идущий следом за ней мужчина подходит, наклоняется к ней и начинает бить руками и ногами в область головы. Собака защищает хозяйку. Злоумышленник уходит, однако затем возвращается и наносит удары вновь, падает, но затем продолжает бить. Собака бросается на него, и он уходит.
https://radiosputnik.ria.ru/20201225/khabarovsk-1590899347.html
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следственный комитет россии (ск рф), красноярск, происшествия
КРАСНОЯРСК, 28 дек — РИА Новости.
Суд арестовал подозреваемого в жестоком избиении жительницы Красноярска
, умершей от полученных травм, сам напавший объяснил свой поступок тем, что на него залаяла собака женщины, сообщает региональный главк ГСУ СК.
По данным МВД, ранним утром 24 декабря 49-летняя женщина выгуливала собаку в красноярском микрорайоне Покровский, на нее напал неизвестный. Она была госпитализирована и впоследствии скончалась. Полицейские установили и задержали подозреваемого — им оказался ранее не судимый 25-летний красноярец. У погибшей осталось двое несовершеннолетних детей. Возбуждено дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека".
"По ходатайству следствия в отношении <...> подозреваемого <...> судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении.
"По предварительной версии, 49-летняя жительница краевого центра вблизи своего дома по улице Мужества выгуливала свою собаку. В это время мимо проходил мужчина, находившийся в алкогольном опьянении, который, используя малозначительный повод, обусловленный тем, что на него стала лаять собака, умышленно нанес женщине множественные удары руками и ногами в область головы. Оставив потерпевшую в бессознательном состоянии, злоумышленник скрылся", — сообщили в СК.
Ранее в паблике "ЧП Красноярск" в социальной сети "ВКонтакте" появилось видео с камеры наблюдения, на котором мужчина избивает женщину. На кадрах видно, как женщина с собакой идет по улице и падает. Идущий следом за ней мужчина подходит, наклоняется к ней и начинает бить руками и ногами в область головы. Собака защищает хозяйку. Злоумышленник уходит, однако затем возвращается и наносит удары вновь, падает, но затем продолжает бить. Собака бросается на него, и он уходит.