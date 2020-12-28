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Голикова рассказала, что привилась от коронавируса
Голикова рассказала, что привилась от коронавируса
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что сама прошла вакцинацию ещё во время клинических исследований - это было ее личное желание. РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T16:26
2020-12-28T16:26
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
татьяна голикова
общество
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 дек – РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что сама прошла вакцинацию ещё во время клинических исследований - это было ее личное желание."Да", - сказала Голикова в эфире программы "Познер" на Первом канале, отвечая на вопрос, вакцинировалась ли она.По ее словам, среди ее знакомых многие вакцинировались, и даже те, кто не являлись абсолютными приверженцами вакцинации в обычной жизни, это делают.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, татьяна голикова, общество

Голикова рассказала, что привилась от коронавируса

16:26 28.12.2020
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
© РИА Новости / Александр Астафьев
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 дек – РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что сама прошла вакцинацию ещё во время клинических исследований - это было ее личное желание.
"Да", - сказала Голикова в эфире программы "Познер" на Первом канале, отвечая на вопрос, вакцинировалась ли она.

"Мне никто не приказывал, это было мое личное желание, причем еще на стадии клинических исследований вакцины. Наверное, вы скажете, что это какое-то странное решение, но посчитала важным для себя и для окружающих понять, насколько действенный продукт. (Антитела) есть", - сказала она.

По ее словам, среди ее знакомых многие вакцинировались, и даже те, кто не являлись абсолютными приверженцами вакцинации в обычной жизни, это делают.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоТатьяна ГоликоваОбщество
 
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