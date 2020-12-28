https://ria.ru/20201228/golikova-1591255140.html
Голикова рассказала, что привилась от коронавируса
Голикова рассказала, что привилась от коронавируса
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что сама прошла вакцинацию ещё во время клинических исследований - это было ее личное желание. РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T16:26
2020-12-28T16:26
2020-12-28T16:26
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здоровье - общество
татьяна голикова
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 дек – РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что сама прошла вакцинацию ещё во время клинических исследований - это было ее личное желание."Да", - сказала Голикова в эфире программы "Познер" на Первом канале, отвечая на вопрос, вакцинировалась ли она.По ее словам, среди ее знакомых многие вакцинировались, и даже те, кто не являлись абсолютными приверженцами вакцинации в обычной жизни, это делают.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, татьяна голикова, общество