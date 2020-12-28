https://ria.ru/20201228/golikova-1591255140.html

Голикова рассказала, что привилась от коронавируса

Голикова рассказала, что привилась от коронавируса

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что сама прошла вакцинацию ещё во время клинических исследований - это было ее личное желание. РИА Новости, 28.12.2020

2020-12-28T16:26

2020-12-28T16:26

2020-12-28T16:26

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

татьяна голикова

общество

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 дек – РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что сама прошла вакцинацию ещё во время клинических исследований - это было ее личное желание."Да", - сказала Голикова в эфире программы "Познер" на Первом канале, отвечая на вопрос, вакцинировалась ли она.По ее словам, среди ее знакомых многие вакцинировались, и даже те, кто не являлись абсолютными приверженцами вакцинации в обычной жизни, это делают.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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