Назван худший сценарий по санкциям против "Северного потока — 2"
15:29 28.12.2020 (обновлено: 15:37 28.12.2020)
© AP Photo / dpa / Stefan SauerТрубы для строительства газопровода Nord Stream 2 в порту Мукран, Германия
© AP Photo / dpa / Stefan Sauer
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский рассказал, насколько сильно американские санкции могут помешать строительству газопровода "Северный поток — 2". Его слова приводит "МК".
"Максимум, которого сейчас может добиться администрация Трампа и впоследствии Байдена через экономические угрозы трубоукладчикам и поставщикам оборудования, — это затормозить введение нитки газопровода в эксплуатацию на год-полтора", — отметил специалист.
По его словам, у Европы слишком большой интерес к российскому газу, и он сохранится еще минимум на 10-15 лет — до тех пор, пока страны континента не смогут перейти на возобновляемые источники энергии.
Если США продолжат давление на "Северный поток — 2", то государствам-бенефициарам проекта придется искать новых подрядчиков и прокладчиков труб. Пока идет строительство газопровода, европейские страны будут вынуждены покупать американское голубое топливо.
"Именно в этом и состоит основная цель санкций против "Северного потока — 2", — заключил эксперт.
Проект предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Соединенные Штаты хотят продавать Европе свой сжиженный природный газ и пытаются помешать завершению "Северного потока — 2", вводя против него ограничительные меры. В России не раз отмечали, что, несмотря на противодействие со стороны Вашингтона, газопровод будет достроен.