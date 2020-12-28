https://ria.ru/20201228/gazoprovod-1591239822.html

Назван худший сценарий по санкциям против "Северного потока — 2"

Назван худший сценарий по санкциям против "Северного потока — 2"

Эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский рассказал, насколько сильно американские санкции могут помешать строительству... РИА Новости, 28.12.2020

2020-12-28T15:29

2020-12-28T15:29

2020-12-28T15:37

россия

северный поток — 2

балтийское море

германия

сша

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Назван худший сценарий по санкциям против «Северного потока — 2»

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588539982_0:0:3193:1796_1920x0_80_0_0_1d60a1622e61edaaeada74239b40ead4.jpg

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский рассказал, насколько сильно американские санкции могут помешать строительству газопровода "Северный поток — 2". Его слова приводит "МК".По его словам, у Европы слишком большой интерес к российскому газу, и он сохранится еще минимум на 10-15 лет — до тех пор, пока страны континента не смогут перейти на возобновляемые источники энергии. Если США продолжат давление на "Северный поток — 2", то государствам-бенефициарам проекта придется искать новых подрядчиков и прокладчиков труб. Пока идет строительство газопровода, европейские страны будут вынуждены покупать американское голубое топливо."Именно в этом и состоит основная цель санкций против "Северного потока — 2", — заключил эксперт.Проект предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Соединенные Штаты хотят продавать Европе свой сжиженный природный газ и пытаются помешать завершению "Северного потока — 2", вводя против него ограничительные меры. В России не раз отмечали, что, несмотря на противодействие со стороны Вашингтона, газопровод будет достроен.

https://ria.ru/20201227/sanktsii-1591118200.html

россия

балтийское море

германия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, северный поток — 2, балтийское море, германия, сша, экономика