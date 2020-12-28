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Назван худший сценарий по санкциям против "Северного потока — 2"
Назван худший сценарий по санкциям против "Северного потока — 2"
Эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский рассказал, насколько сильно американские санкции могут помешать строительству... РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T15:29
2020-12-28T15:37
россия
северный поток — 2
балтийское море
германия
сша
экономика
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Назван худший сценарий по санкциям против «Северного потока — 2»
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский рассказал, насколько сильно американские санкции могут помешать строительству газопровода "Северный поток — 2". Его слова приводит "МК".По его словам, у Европы слишком большой интерес к российскому газу, и он сохранится еще минимум на 10-15 лет — до тех пор, пока страны континента не смогут перейти на возобновляемые источники энергии. Если США продолжат давление на "Северный поток — 2", то государствам-бенефициарам проекта придется искать новых подрядчиков и прокладчиков труб. Пока идет строительство газопровода, европейские страны будут вынуждены покупать американское голубое топливо."Именно в этом и состоит основная цель санкций против "Северного потока — 2", — заключил эксперт.Проект предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Соединенные Штаты хотят продавать Европе свой сжиженный природный газ и пытаются помешать завершению "Северного потока — 2", вводя против него ограничительные меры. В России не раз отмечали, что, несмотря на противодействие со стороны Вашингтона, газопровод будет достроен.
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россия, северный поток — 2, балтийское море, германия, сша, экономика

Назван худший сценарий по санкциям против "Северного потока — 2"

15:29 28.12.2020 (обновлено: 15:37 28.12.2020)
 
© AP Photo / dpa / Stefan SauerТрубы для строительства газопровода Nord Stream 2 в порту Мукран, Германия
Трубы для строительства газопровода Nord Stream 2 в порту Мукран, Германия - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
© AP Photo / dpa / Stefan Sauer
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский рассказал, насколько сильно американские санкции могут помешать строительству газопровода "Северный поток — 2". Его слова приводит "МК".
"Максимум, которого сейчас может добиться администрация Трампа и впоследствии Байдена через экономические угрозы трубоукладчикам и поставщикам оборудования, — это затормозить введение нитки газопровода в эксплуатацию на год-полтора", — отметил специалист.
По его словам, у Европы слишком большой интерес к российскому газу, и он сохранится еще минимум на 10-15 лет — до тех пор, пока страны континента не смогут перейти на возобновляемые источники энергии.
Если США продолжат давление на "Северный поток — 2", то государствам-бенефициарам проекта придется искать новых подрядчиков и прокладчиков труб. Пока идет строительство газопровода, европейские страны будут вынуждены покупать американское голубое топливо.
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"Именно в этом и состоит основная цель санкций против "Северного потока — 2", — заключил эксперт.
Проект предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Соединенные Штаты хотят продавать Европе свой сжиженный природный газ и пытаются помешать завершению "Северного потока — 2", вводя против него ограничительные меры. В России не раз отмечали, что, несмотря на противодействие со стороны Вашингтона, газопровод будет достроен.
 
РоссияСеверный поток — 2Балтийское мореГерманияСШАЭкономика
 
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