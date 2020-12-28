https://ria.ru/20201228/finansirovanie-1591179788.html
Путин поручил отработать вопрос финансирования кинематографии
Путин поручил отработать вопрос финансирования кинематографии
Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину рассмотреть вопрос о сохранении в 2021 году средств, направленных на сохранение и развитие российской... РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T10:18
2020-12-28T10:18
2020-12-28T10:18
культура
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину рассмотреть вопрос о сохранении в 2021 году средств, направленных на сохранение и развитие российской кинематографии, на уровне не ниже 2019 года, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля."Рассмотреть вопрос о выделении бюджетных ассигнований из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации в 2021 году основного мероприятия "Сохранение и развитие кинематографии" государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры" на уровне не ниже уровня 2019 года", - говорится в документе.Доложить об исполнении поручения необходимо до 30 января 2021 года.
https://ria.ru/20200806/1575453366.html
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