https://ria.ru/20201228/finansirovanie-1591179788.html

Путин поручил отработать вопрос финансирования кинематографии

Путин поручил отработать вопрос финансирования кинематографии

Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину рассмотреть вопрос о сохранении в 2021 году средств, направленных на сохранение и развитие российской... РИА Новости, 28.12.2020

2020-12-28T10:18

2020-12-28T10:18

2020-12-28T10:18

культура

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину рассмотреть вопрос о сохранении в 2021 году средств, направленных на сохранение и развитие российской кинематографии, на уровне не ниже 2019 года, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля."Рассмотреть вопрос о выделении бюджетных ассигнований из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации в 2021 году основного мероприятия "Сохранение и развитие кинематографии" государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры" на уровне не ниже уровня 2019 года", - говорится в документе.Доложить об исполнении поручения необходимо до 30 января 2021 года.

https://ria.ru/20200806/1575453366.html

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россия, владимир путин, общество