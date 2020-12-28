https://ria.ru/20201228/ekosistema-1591286163.html

Сбер и Сколтех создадут экосистему искусственного интеллекта для медицины

Сбер и Сколтех создадут экосистему искусственного интеллекта для медицины

Сбер и Сколковский институт науки и технологий заключили сделку по созданию экосистемы для развития искусственного интеллекта в здравоохранении России, сообщает РИА Новости, 28.12.2020

2020-12-28T18:58

2020-12-28T18:58

2020-12-28T19:02

наука

сбер

сколковский институт науки и технологий

технологии

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Сбер и Сколковский институт науки и технологий заключили сделку по созданию экосистемы для развития искусственного интеллекта в здравоохранении России, сообщает пресс-служба Сбера."Группа компаний Сбер и Сколковский институт науки и технологий объявили о подписании сделки по созданию экосистемы для развития искусственного интеллекта в здравоохранении России", - говорится в сообщении.Экосистема объединит разработки научных команд Сколтеха с "облачной" инженерной инфраструктурой Сбера и станет технологическим фундаментом для создания сервисов в здравоохранении. Оператором выступит созданная летом 2020 года компания СберМедИИ. Разработчикам будут доступны новые возможности для работы с алгоритмами, эксклюзивный набор структурированных медицинских данных, а также инструментарий для их обработки.Спектр медицинских решений, размещенных на платформе, варьируется от анализа флюорографических снимков и рентгенограмм до выявления депрессии по данным структурной МРТ и постоянно пополняется. Компания СберМедИИ и Сколтех разрабатывают медицинские решения на основе 50 моделей искусственного интеллекта. Сегодня сервисы используются учреждениями здравоохранения в 16 российских регионах, где проживает более 40 миллионов человек, подчеркивает пресс-служба Сбера.

https://ria.ru/20201225/-skoltekh--1590853447.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сбер, сколковский институт науки и технологий, технологии