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Наука
https://ria.ru/20201228/ekosistema-1591286163.html
Сбер и Сколтех создадут экосистему искусственного интеллекта для медицины
Сбер и Сколтех создадут экосистему искусственного интеллекта для медицины
Сбер и Сколковский институт науки и технологий заключили сделку по созданию экосистемы для развития искусственного интеллекта в здравоохранении России, сообщает РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T18:58
2020-12-28T19:02
наука
сбер
сколковский институт науки и технологий
технологии
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Сбер и Сколковский институт науки и технологий заключили сделку по созданию экосистемы для развития искусственного интеллекта в здравоохранении России, сообщает пресс-служба Сбера."Группа компаний Сбер и Сколковский институт науки и технологий объявили о подписании сделки по созданию экосистемы для развития искусственного интеллекта в здравоохранении России", - говорится в сообщении.Экосистема объединит разработки научных команд Сколтеха с "облачной" инженерной инфраструктурой Сбера и станет технологическим фундаментом для создания сервисов в здравоохранении. Оператором выступит созданная летом 2020 года компания СберМедИИ. Разработчикам будут доступны новые возможности для работы с алгоритмами, эксклюзивный набор структурированных медицинских данных, а также инструментарий для их обработки.Спектр медицинских решений, размещенных на платформе, варьируется от анализа флюорографических снимков и рентгенограмм до выявления депрессии по данным структурной МРТ и постоянно пополняется. Компания СберМедИИ и Сколтех разрабатывают медицинские решения на основе 50 моделей искусственного интеллекта. Сегодня сервисы используются учреждениями здравоохранения в 16 российских регионах, где проживает более 40 миллионов человек, подчеркивает пресс-служба Сбера.
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сбер, сколковский институт науки и технологий, технологии

Сбер и Сколтех создадут экосистему искусственного интеллекта для медицины

18:58 28.12.2020 (обновлено: 19:02 28.12.2020)
 
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкСколковский институт науки и технологий (Сколтех)
Сколковский институт науки и технологий (Сколтех) - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Сбер и Сколковский институт науки и технологий заключили сделку по созданию экосистемы для развития искусственного интеллекта в здравоохранении России, сообщает пресс-служба Сбера.
"Группа компаний Сбер и Сколковский институт науки и технологий объявили о подписании сделки по созданию экосистемы для развития искусственного интеллекта в здравоохранении России", - говорится в сообщении.
В Сколковском институте науки и технологий (Сколтех) - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
25 декабря, 08:04
Учредители "Сколтеха" поддержали стратегию развития до 2025 года
Экосистема объединит разработки научных команд Сколтеха с "облачной" инженерной инфраструктурой Сбера и станет технологическим фундаментом для создания сервисов в здравоохранении. Оператором выступит созданная летом 2020 года компания СберМедИИ. Разработчикам будут доступны новые возможности для работы с алгоритмами, эксклюзивный набор структурированных медицинских данных, а также инструментарий для их обработки.
Спектр медицинских решений, размещенных на платформе, варьируется от анализа флюорографических снимков и рентгенограмм до выявления депрессии по данным структурной МРТ и постоянно пополняется. Компания СберМедИИ и Сколтех разрабатывают медицинские решения на основе 50 моделей искусственного интеллекта. Сегодня сервисы используются учреждениями здравоохранения в 16 российских регионах, где проживает более 40 миллионов человек, подчеркивает пресс-служба Сбера.
 
НаукаСберСколковский институт науки и технологийТехнологии
 
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