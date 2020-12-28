https://ria.ru/20201228/ekipazh-1591189737.html
Власти рассказали об экипаже затонувшего в Баренцевом море судна
Власти рассказали об экипаже затонувшего в Баренцевом море судна
По предварительным данным, 16 из 19 членов экипажа, находившихся на борту затонувшего в Баренцевом море траулера "Онега", - мурманчане, сообщили журналистам в... РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T11:28
2020-12-28T11:28
2020-12-28T11:28
крушение рыболовного судна "онега" в баренцевом море
андрей чибис
мурманская область
происшествия
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МУРМАНСК, 28 дек – РИА Новости. По предварительным данным, 16 из 19 членов экипажа, находившихся на борту затонувшего в Баренцевом море траулера "Онега", - мурманчане, сообщили журналистам в министерстве информационной политики Мурманской области со ссылкой на губернатора области Андрея Чибиса."Онега" - траулер 1979 года постройки, экипаж – 19 человек. Информация о том, что судно терпит бедствие в районе Новой Земли, поступила около 6.00 утра 28 декабря. Оказавшееся поблизости судно "Войково" СПК РК "Мурман" приняло на борт двух человек, поиск остальных ведётся. В район бедствия направлены суда РК имени М.И. Калинина "Капелан" и "Антиас". На момент происшествия в районе наблюдалось волнение 1,5-2 метра, восточный ветер 14 метров в секунду. По предварительной информации, судно затонуло из-за обледенения.Рыболовецкое судно "Онега" было построено в Норвегии в 1979 году, валовая вместимость – 368 тонн, порт приписки - Мурманск, ходило под флагом России. Согласно данным Marine Traffic, судно вышло из норвежского порта Киркинес 14 декабря, а последний раз заходило в Мурманск 11 декабря.
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крушение рыболовного судна "онега" в баренцевом море, андрей чибис, мурманская область, происшествия