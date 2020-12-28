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На МКАД из-за грузовика образовалась десятикилометровая пробка
На МКАД из-за грузовика образовалась десятикилометровая пробка
Движение затруднено на внешней стороне первого километра МКАД, около Реутова, из-за грузовика, наехавшего на препятствие, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T07:35
2020-12-28T07:35
2020-12-28T09:33
москва
реутов
происшествия
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Движение затруднено на внешней стороне первого километра МКАД, около Реутова, из-за грузовика, наехавшего на препятствие, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы."На внешней стороне 1-го км МКАД грузовик совершил наезд на препятствие. Движение затруднено, выбирайте пути объезда", - говорится в сообщении.Согласно сервису Яндекс.Карты, пробка растянулась почти на 10 километров.
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РИА Новости
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москва, реутов, происшествия