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На МКАД из-за грузовика образовалась десятикилометровая пробка

На МКАД из-за грузовика образовалась десятикилометровая пробка

Движение затруднено на внешней стороне первого километра МКАД, около Реутова, из-за грузовика, наехавшего на препятствие, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 28.12.2020

2020-12-28T07:35

2020-12-28T07:35

2020-12-28T09:33

москва

реутов

происшествия

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Движение затруднено на внешней стороне первого километра МКАД, около Реутова, из-за грузовика, наехавшего на препятствие, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы."На внешней стороне 1-го км МКАД грузовик совершил наезд на препятствие. Движение затруднено, выбирайте пути объезда", - говорится в сообщении.Согласно сервису Яндекс.Карты, пробка растянулась почти на 10 километров.

москва

реутов

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, реутов, происшествия