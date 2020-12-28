https://ria.ru/20201228/dokhody-1591156566.html

СП: бюджету Союзного государства нужны новые источники доходов

СП: бюджету Союзного государства нужны новые источники доходов

России и Белоруссии стоит поискать новые источники доходов для бюджета Союзного государства, полагают аудиторы Счётной палаты РФ. РИА Новости, 28.12.2020

2020-12-28T00:30

2020-12-28T00:30

2020-12-28T12:19

парламентское собрание союза беларуси и россии

россия

союзное государство

счетная палата рф

белоруссия

экономика

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. России и Белоруссии стоит поискать новые источники доходов для бюджета Союзного государства, полагают аудиторы Счётной палаты РФ.В заключении контрольного ведомства на проект бюджета Союзного государства на 2021 год отмечается снижение его доходов, что в основном связано с сокращением долевых взносов государств-участников. Так, сначала Россия в рамках оптимизации расходов своего госбюджета снижает размер взноса на 10% в следующем году - с планировавшихся ранее 3,167 миллиарда рублей до 2,85 миллиарда. В связи с этим Белоруссия также на 10% скорректировала сумму своего долевого взноса: с 1,705 миллиарда до 1,535 миллиарда рублей.Долевые взносы обеих стран сокращаются не первый раз, это происходило и в предыдущие годы, при этом их доля в общей сумме доходов бюджета Союзного государства увеличивалась, поскольку другие поступления сокращались еще быстрее. Так, в уходящем году на долевые взносы государств приходилось 88,2% доходов, а в 2021 году их доля вырастет до 93%.Прогнозируемая на 2021 год сумма неналоговых доходов по сравнению с 2020 годом сократилась почти в два раза: с 649,5 миллиона рублей до 330 миллионов. Это произошло в основном из-за уменьшения более чем в пять раз остатков средств бюджета Союзного государства прошлых лет (невостребованных отчислений государств-участников) - с 647,7 миллиона рублей до 126,7 миллиона. Эти средства были направлены на финансирование программ Союзного государства."Указанная ситуация свидетельствует о необходимости поиска новых источников доходов бюджета Союзного государства", - отмечают аудиторы.Бюджет Союзного государства на 2021 год планируется профицитным, однако размер профицита снижается по сравнению с 2020 годом на 67,1% и составит 47,5 миллиона рублей. Доходы, согласно прогнозу, составят 4,72 миллиарда рублей, расходы – 4,67 миллиарда. Это ниже аналогичных показателей 2020 года на 14,6% и 13,2% соответственно.

https://ria.ru/20201222/strategiya-1590469484.html

https://ria.ru/20201222/konstitutsiya-1590410409.html

россия

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, союзное государство, счетная палата рф, белоруссия, экономика