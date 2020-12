https://ria.ru/20201228/depp-1591287827.html

Джонни Депп рассказал фанатам, чего ждет от 2021 года

Джонни Депп рассказал фанатам, чего ждет от 2021 года

Джонни Депп опубликовал в своем инстаграме поздравление с Рождеством и Новым годом, выразив надежду, что будущий год будет лучше 2020-го. РИА Новости, 28.12.2020

2020-12-28T19:30

2020-12-28T19:30

2020-12-28T19:30

культура

кино и сериалы

новости культуры

шоу-бизнес

sun

эмбер херд

джонни депп

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/1c/1591286882_0:38:3072:1766_1920x0_80_0_0_f011a0e9d4bb3b47e3adb9f571416694.jpg

МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Джонни Депп опубликовал в своем инстаграме поздравление с Рождеством и Новым годом, выразив надежду, что будущий год будет лучше 2020-го.Он выложил свою черно-белую фотографию с ирландским музыкантом Шейном Макгоуэном из группы The Pogues на съемках документальной ленты "Crock of Gold", продюсером которой выступил актер. В ноябре Депп проиграл в суде дело о клевете против британского таблоида The Sun, опубликовавшего статью с обвинениями актера в том, что он избивал свою бывшую жену Эмбер Херд. В посте с поздравлением звезда впервые обратился к фанатам напрямую после того, как студия Warner Bros.попросила его отказаться от роли темного волшебника Гриндевальда в "Фантастических тварях". В начале декабря юристы Деппа подали апелляцию на пересмотр решения суда.

https://ria.ru/20201224/depp-1590815789.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, шоу-бизнес, sun, эмбер херд, джонни депп