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Джонни Депп рассказал фанатам, чего ждет от 2021 года
Джонни Депп рассказал фанатам, чего ждет от 2021 года
Джонни Депп опубликовал в своем инстаграме поздравление с Рождеством и Новым годом, выразив надежду, что будущий год будет лучше 2020-го. РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T19:30
2020-12-28T19:30
2020-12-28T19:30
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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Джонни Депп опубликовал в своем инстаграме поздравление с Рождеством и Новым годом, выразив надежду, что будущий год будет лучше 2020-го.Он выложил свою черно-белую фотографию с ирландским музыкантом Шейном Макгоуэном из группы The Pogues на съемках документальной ленты "Crock of Gold", продюсером которой выступил актер. В ноябре Депп проиграл в суде дело о клевете против британского таблоида The Sun, опубликовавшего статью с обвинениями актера в том, что он избивал свою бывшую жену Эмбер Херд. В посте с поздравлением звезда впервые обратился к фанатам напрямую после того, как студия Warner Bros.попросила его отказаться от роли темного волшебника Гриндевальда в "Фантастических тварях". В начале декабря юристы Деппа подали апелляцию на пересмотр решения суда.
https://ria.ru/20201224/depp-1590815789.html
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кино и сериалы, новости культуры, шоу-бизнес, sun, эмбер херд, джонни депп