Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20201228/depp-1591287827.html
Джонни Депп рассказал фанатам, чего ждет от 2021 года
Джонни Депп рассказал фанатам, чего ждет от 2021 года
Джонни Депп опубликовал в своем инстаграме поздравление с Рождеством и Новым годом, выразив надежду, что будущий год будет лучше 2020-го. РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T19:30
2020-12-28T19:30
культура
кино и сериалы
новости культуры
шоу-бизнес
sun
эмбер херд
джонни депп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/1c/1591286882_0:38:3072:1766_1920x0_80_0_0_f011a0e9d4bb3b47e3adb9f571416694.jpg
МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Джонни Депп опубликовал в своем инстаграме поздравление с Рождеством и Новым годом, выразив надежду, что будущий год будет лучше 2020-го.Он выложил свою черно-белую фотографию с ирландским музыкантом Шейном Макгоуэном из группы The Pogues на съемках документальной ленты "Crock of Gold", продюсером которой выступил актер. В ноябре Депп проиграл в суде дело о клевете против британского таблоида The Sun, опубликовавшего статью с обвинениями актера в том, что он избивал свою бывшую жену Эмбер Херд. В посте с поздравлением звезда впервые обратился к фанатам напрямую после того, как студия Warner Bros.попросила его отказаться от роли темного волшебника Гриндевальда в "Фантастических тварях". В начале декабря юристы Деппа подали апелляцию на пересмотр решения суда.
https://ria.ru/20201224/depp-1590815789.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/1c/1591286882_111:0:2842:2048_1920x0_80_0_0_ea7e4f8fbd54243500496e9e74cb9040.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кино и сериалы, новости культуры, шоу-бизнес, sun, эмбер херд, джонни депп

Джонни Депп рассказал фанатам, чего ждет от 2021 года

19:30 28.12.2020
 
© AP Photo / Matt DunhamДжонни Депп
Джонни Депп - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
© AP Photo / Matt Dunham
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Джонни Депп опубликовал в своем инстаграме поздравление с Рождеством и Новым годом, выразив надежду, что будущий год будет лучше 2020-го.
Он выложил свою черно-белую фотографию с ирландским музыкантом Шейном Макгоуэном из группы The Pogues на съемках документальной ленты "Crock of Gold", продюсером которой выступил актер.
"Этот год для многих был очень тяжелым. Надеюсь, нас ждут лучшие времена. Всем счастливых праздников! Всех люблю", — написал звезда "Пиратов Карибского моря".
В ноябре Депп проиграл в суде дело о клевете против британского таблоида The Sun, опубликовавшего статью с обвинениями актера в том, что он избивал свою бывшую жену Эмбер Херд.
В посте с поздравлением звезда впервые обратился к фанатам напрямую после того, как студия Warner Bros.попросила его отказаться от роли темного волшебника Гриндевальда в "Фантастических тварях".
В начале декабря юристы Деппа подали апелляцию на пересмотр решения суда.
Актер Джонни Депп - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
24 декабря, 19:45Культура
Netflix удалил из американской библиотеки все фильмы с Джонни Деппом
 
КультураКино и сериалыНовости культурыШоу-бизнесSunЭмбер ХердДжонни Депп
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:41Экс-главу УФССП по Омской области осудили за взяточничество
07:39Еврейская община в Европе не одобряет встречу Нового года
07:22Росприроднадзор назвал основные причины техногенных аварий в 2020 году
07:17Задержанный на Урале бывший схимонах Сергий обратился к сторонникам
07:07Более половины россиян считают, что отечественный кинематограф стал лучше
07:00Названы лучшие Android-смартфоны
06:59Руководители Карабаха закроют свои страницы в Facebook
06:53Названы регионы, где промпредприятия не заботятся о загрязнении воздуха
06:50Глава ВОЗ предупредил о новых вызовах в 2021 году из-за коронавируса
06:46Во Владивостоке подростка задержали за угон восьми иномарок
06:17Адвокат бывшего схимонаха Сергия назвала причину его задержания
06:06Инфекционист Минздрава: лишь 21% россиян готовы привиться от COVID-19
06:04Конкурс "Мисс Россия" перенесли на весну 2021 года
05:50Шведскому журналисту стало тоскливо после поездки в российскую Арктику
04:42В Японии зафиксировали первый случай южноафриканского штамма коронавируса
04:38Назван неочевидный симптом болезней сердца
04:23В ФРГ 23 поезда задержали из-за лебедя, оплакивавшего своего спутника
04:11Пентагон опроверг слова Байдена о задержках в процессе передачи власти
03:41Голикова: россияне смогут выбирать вакцину от COVID-19
03:39"Альта" раскрыла тайну: как в СССР узнали о планах Гитлера начать войну
Лента новостейМолния