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https://ria.ru/20201228/ded-moroz-1591161208.html
Австрийский журналист рассказал о "властителе русской зимы"
Австрийский журналист рассказал о "властителе русской зимы"
Журналист австрийского издания Der Standard Андрэ Баллин поделился своими впечатлениями от посещения резиденции российского Деда Мороза в Великом Устюге. РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T04:01
2020-12-28T04:01
россия
дед мороз
великий устюг
в мире
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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Журналист австрийского издания Der Standard Андрэ Баллин поделился своими впечатлениями от посещения резиденции российского Деда Мороза в Великом Устюге."Далеко-далеко на севере, там, где лось и снежный заяц желают друг другу спокойной ночи, русский Санта-Клаус — Дед Мороз — ждет своих гостей. В течение 21 года с благословения государства его домом является сказочный лес недалеко от старого купеческого города Великий Устюг, в 900 километрах к северо-востоку от Москвы", - пишет автор.По его словам, из-за отдаленности резиденции тому, кто захочет посетить Деда Мороза, предстоит долгий путь, при этом большинство гостей приезжают на собственных автомобилях. "Утомительное путешествие, но, тем не менее, каждый год сотни тысяч семей навещают седобородого властителя русской зимы в его резиденции", - отмечает Баллин.Деда Мороза можно встретить в его вотчине круглый год, где у него есть собственный ледовый дворец. "И летом, и зимой там все изо льда: стулья, стол и кровать, Маша и три медведя из одноименной сказки и многие другие персонажи. Даже самовар, старинный русский чайник, здесь сделан изо льда", - описывает увиденное журналист.Как пишет Баллин, своих маленьких гостей Дед Мороз обычно принимает в своем особняке, многоэтажном деревянном здании в русском стиле, где он сидит на своем троне в красной или синей мантии и "говорит всем добрые слова и терпеливо отвечает на вопросы детей".По словам автора, если ребенок сомневается в существовании Деда Мороза, то личный визит к нему "дает новый импульс его вере в волшебную силу сказочного распространителя подарков"."Такой визит определенно станет отличным подарком для детей. Помимо Деда Мороза, в его резиденции вы встретите и множество других персонажей русского сказочного мира, например, из (сказки. – прим. ред.)"Двенадцать месяцев" или пресловутую Бабу-Ягу", - добавляет он.
https://ria.ru/20201212/podarki-1588877242.html
https://ria.ru/20201227/moroz-1590713725.html
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россия, дед мороз, великий устюг, в мире

Австрийский журналист рассказал о "властителе русской зимы"

04:01 28.12.2020
 
© Фото : «Гостиничный комплекс Вотчина»Вотчина Деда Мороза в Великом Устюге
Вотчина Деда Мороза в Великом Устюге - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
© Фото : «Гостиничный комплекс Вотчина»
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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Журналист австрийского издания Der Standard Андрэ Баллин поделился своими впечатлениями от посещения резиденции российского Деда Мороза в Великом Устюге.
"Далеко-далеко на севере, там, где лось и снежный заяц желают друг другу спокойной ночи, русский Санта-Клаус — Дед Мороз — ждет своих гостей. В течение 21 года с благословения государства его домом является сказочный лес недалеко от старого купеческого города Великий Устюг, в 900 километрах к северо-востоку от Москвы", - пишет автор.
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По его словам, из-за отдаленности резиденции тому, кто захочет посетить Деда Мороза, предстоит долгий путь, при этом большинство гостей приезжают на собственных автомобилях. "Утомительное путешествие, но, тем не менее, каждый год сотни тысяч семей навещают седобородого властителя русской зимы в его резиденции", - отмечает Баллин.
Деда Мороза можно встретить в его вотчине круглый год, где у него есть собственный ледовый дворец. "И летом, и зимой там все изо льда: стулья, стол и кровать, Маша и три медведя из одноименной сказки и многие другие персонажи. Даже самовар, старинный русский чайник, здесь сделан изо льда", - описывает увиденное журналист.
Как пишет Баллин, своих маленьких гостей Дед Мороз обычно принимает в своем особняке, многоэтажном деревянном здании в русском стиле, где он сидит на своем троне в красной или синей мантии и "говорит всем добрые слова и терпеливо отвечает на вопросы детей".
По словам автора, если ребенок сомневается в существовании Деда Мороза, то личный визит к нему "дает новый импульс его вере в волшебную силу сказочного распространителя подарков".
"Такой визит определенно станет отличным подарком для детей. Помимо Деда Мороза, в его резиденции вы встретите и множество других персонажей русского сказочного мира, например, из (сказки. – прим. ред.)"Двенадцать месяцев" или пресловутую Бабу-Ягу", - добавляет он.
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