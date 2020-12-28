https://ria.ru/20201228/biznes-1591237424.html

Титов предложил Путину новые меры поддержки бизнеса

Титов предложил Путину новые меры поддержки бизнеса

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил президенту России Владимиру Путину продлить и расширить комплекс мер... РИА Новости, 28.12.2020

2020-12-28T15:14

2020-12-28T15:14

2020-12-28T15:14

борис титов

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил президенту России Владимиру Путину продлить и расширить комплекс мер антикризисной поддержки бизнеса, сообщила РИА Новости пресс-служба омбудсмена.Титов на встрече с президентом в понедельник отметил, что уже принятые меры поддержки помогли сохранить деятельность многих предприятий и замедлить общее ухудшение экономической динамики в стране."Хотелось бы всё-таки сегодня поговорить о возможности каких-то дополнительных мер, которые уже вот на этой стадии могли бы немножко улучшить ситуацию для предпринимателей", - сказал Титов. Путин в ходе встречи отметил, что правительство России думает, как можно дополнительно поддержать малый бизнес.С точки зрения уполномоченного, поддержать бизнес в новых условиях способен следующий комплекс мер. Это, например, продление субсидий на выплату заработной платы в размере МРОТ на июнь, июль и последующие месяцы 2020 года для предприятий МСП, деятельность которых в этот период была приостановлена по решению региональных властей.Кроме того, по мнению Титова, необходимо продлить до конца 2020 года программу льготных кредитов на возобновление деятельности и смягчить ее условия, а именно - полностью списать задолженности по кредиту при сохранении не менее 80% от штата по состоянию на 1 июня 2020, и 50% списания при сохранении 70% от штата.Омбудсмен также предложил президенту списать недоимки по всем налогам и страховым взносам, а также задолженности по пеням и штрафам, начисленным на эту недоимку, образовавшейся по состоянию на 1 ноября 2020 года."В число субъектов, недоимка которых списывается, предложено включить ИП и организации, состоящие в реестре МСП, а также предприятия с годовым оборотом до 2 миллиардов рублей за 2019 год, относящиеся к пострадавшим отраслям или потерявшие в выручке за первый-третий квартал 2020 года более 30% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года", - рассказали в пресс-службе бизнес-омбудсмена.

https://ria.ru/20201228/biznes-1591206863.html

https://ria.ru/20201223/biznes-1590585258.html

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борис титов, владимир путин, экономика