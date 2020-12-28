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Титов предложил Путину новые меры поддержки бизнеса
Титов предложил Путину новые меры поддержки бизнеса
Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил президенту России Владимиру Путину продлить и расширить комплекс мер... РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T15:14
2020-12-28T15:14
борис титов
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил президенту России Владимиру Путину продлить и расширить комплекс мер антикризисной поддержки бизнеса, сообщила РИА Новости пресс-служба омбудсмена.Титов на встрече с президентом в понедельник отметил, что уже принятые меры поддержки помогли сохранить деятельность многих предприятий и замедлить общее ухудшение экономической динамики в стране."Хотелось бы всё-таки сегодня поговорить о возможности каких-то дополнительных мер, которые уже вот на этой стадии могли бы немножко улучшить ситуацию для предпринимателей", - сказал Титов. Путин в ходе встречи отметил, что правительство России думает, как можно дополнительно поддержать малый бизнес.С точки зрения уполномоченного, поддержать бизнес в новых условиях способен следующий комплекс мер. Это, например, продление субсидий на выплату заработной платы в размере МРОТ на июнь, июль и последующие месяцы 2020 года для предприятий МСП, деятельность которых в этот период была приостановлена по решению региональных властей.Кроме того, по мнению Титова, необходимо продлить до конца 2020 года программу льготных кредитов на возобновление деятельности и смягчить ее условия, а именно - полностью списать задолженности по кредиту при сохранении не менее 80% от штата по состоянию на 1 июня 2020, и 50% списания при сохранении 70% от штата.Омбудсмен также предложил президенту списать недоимки по всем налогам и страховым взносам, а также задолженности по пеням и штрафам, начисленным на эту недоимку, образовавшейся по состоянию на 1 ноября 2020 года."В число субъектов, недоимка которых списывается, предложено включить ИП и организации, состоящие в реестре МСП, а также предприятия с годовым оборотом до 2 миллиардов рублей за 2019 год, относящиеся к пострадавшим отраслям или потерявшие в выручке за первый-третий квартал 2020 года более 30% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года", - рассказали в пресс-службе бизнес-омбудсмена.
https://ria.ru/20201228/biznes-1591206863.html
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борис титов, владимир путин, экономика

Титов предложил Путину новые меры поддержки бизнеса

15:14 28.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов
Президент РФ Владимир Путин и уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил президенту России Владимиру Путину продлить и расширить комплекс мер антикризисной поддержки бизнеса, сообщила РИА Новости пресс-служба омбудсмена.
Титов на встрече с президентом в понедельник отметил, что уже принятые меры поддержки помогли сохранить деятельность многих предприятий и замедлить общее ухудшение экономической динамики в стране.
"Хотелось бы всё-таки сегодня поговорить о возможности каких-то дополнительных мер, которые уже вот на этой стадии могли бы немножко улучшить ситуацию для предпринимателей", - сказал Титов. Путин в ходе встречи отметил, что правительство России думает, как можно дополнительно поддержать малый бизнес.
С точки зрения уполномоченного, поддержать бизнес в новых условиях способен следующий комплекс мер. Это, например, продление субсидий на выплату заработной платы в размере МРОТ на июнь, июль и последующие месяцы 2020 года для предприятий МСП, деятельность которых в этот период была приостановлена по решению региональных властей.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
12:48
В Кремле оценили возможность новых мер поддержки бизнеса
Кроме того, по мнению Титова, необходимо продлить до конца 2020 года программу льготных кредитов на возобновление деятельности и смягчить ее условия, а именно - полностью списать задолженности по кредиту при сохранении не менее 80% от штата по состоянию на 1 июня 2020, и 50% списания при сохранении 70% от штата.
Омбудсмен также предложил президенту списать недоимки по всем налогам и страховым взносам, а также задолженности по пеням и штрафам, начисленным на эту недоимку, образовавшейся по состоянию на 1 ноября 2020 года.
"В число субъектов, недоимка которых списывается, предложено включить ИП и организации, состоящие в реестре МСП, а также предприятия с годовым оборотом до 2 миллиардов рублей за 2019 год, относящиеся к пострадавшим отраслям или потерявшие в выручке за первый-третий квартал 2020 года более 30% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года", - рассказали в пресс-службе бизнес-омбудсмена.
Президент РФ В. Путин провел совместное заседание Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
23 декабря, 15:42
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Борис ТитовВладимир ПутинЭкономика
 
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