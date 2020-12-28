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Путин рассказал об обсуждении правительством поддержки малого бизнеса
Путин рассказал об обсуждении правительством поддержки малого бизнеса
Правительство России думает, как можно дополнительно поддержать малый бизнес, сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с бизнес-омбудсменом Борисом... РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T14:01
2020-12-28T14:02
борис титов
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Правительство России думает, как можно дополнительно поддержать малый бизнес, сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с бизнес-омбудсменом Борисом Титовым.Титов сообщил главе государства, что 52,3% предпринимателей воспользовались такой мерой поддержки, как налоговая реструктуризация. Сегодня же, по его словам, ситуация такова, что 49,5% заявили о невозможности вернуть эти средства.Президент на это заметил, что "здесь важны не только опросы, но и анализ реального состояния компаний". В ответ на слова Титова о том, что "во втором квартале вообще прощали долги", Путин напомнил, что "там было много ограничений, в том числе был общенациональный локдаун"."Для малого бизнеса максимально, что мы хотели бы вообще, чтобы третий-четвёртый квартал, может быть, для совсем маленьких предприятий можно было бы сегодня погасить, чтобы долг был просто…", - сказал бизнес-омбудсмен."Посмотрим обязательно. Я понимаю, вы правы, там ситуация непростая. Мы это видим, и, конечно, правительство думает над тем и о том, что и как можно сделать дополнительно, чтобы поддержать. Спасибо, что обратили на это внимание", - ответил Путин.
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борис титов, владимир путин, экономика

Путин рассказал об обсуждении правительством поддержки малого бизнеса

14:01 28.12.2020 (обновлено: 14:02 28.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов
Президент РФ Владимир Путин и уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Правительство России думает, как можно дополнительно поддержать малый бизнес, сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с бизнес-омбудсменом Борисом Титовым.
Титов сообщил главе государства, что 52,3% предпринимателей воспользовались такой мерой поддержки, как налоговая реструктуризация. Сегодня же, по его словам, ситуация такова, что 49,5% заявили о невозможности вернуть эти средства.
Президент на это заметил, что "здесь важны не только опросы, но и анализ реального состояния компаний". В ответ на слова Титова о том, что "во втором квартале вообще прощали долги", Путин напомнил, что "там было много ограничений, в том числе был общенациональный локдаун".
"Для малого бизнеса максимально, что мы хотели бы вообще, чтобы третий-четвёртый квартал, может быть, для совсем маленьких предприятий можно было бы сегодня погасить, чтобы долг был просто…", - сказал бизнес-омбудсмен.
"Посмотрим обязательно. Я понимаю, вы правы, там ситуация непростая. Мы это видим, и, конечно, правительство думает над тем и о том, что и как можно сделать дополнительно, чтобы поддержать. Спасибо, что обратили на это внимание", - ответил Путин.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
12:48
В Кремле оценили возможность новых мер поддержки бизнеса
 
Борис ТитовВладимир ПутинЭкономика
 
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