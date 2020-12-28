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В Кремле оценили возможность новых мер поддержки бизнеса
В Кремле оценили возможность новых мер поддержки бизнеса
Меры дальнейшей поддержки бизнеса государством на фоне пандемии будут зависеть от ситуации, экстренных планов нет, сообщил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T12:48
2020-12-28T12:59
владимир путин
дмитрий песков
экономика
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Меры дальнейшей поддержки бизнеса государством на фоне пандемии будут зависеть от ситуации, экстренных планов нет, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Это зависит от ситуации. Сейчас каких-то экстренных планов не существует, но в плане рутинной работы правительства реализуется целый набор программ", - сказал Песков, отвечая на вопрос, планируют ли власти новые меры поддержки бизнеса.Он отметил, что на поддержку существующих и создание новых малых и средних предприятий направлена значительная часть работы правительства. "Это является одной из главных целей работы правительства", - указал Песков.К сожалению, бывают ситуации, которые не позволяют бизнесу продолжать работу, несмотря на помощь государства, отметил он."Любой кризис имеет очищающее воздействие на экономику, и действительно, некая селекция у предпринимателей происходит, то есть остаются жить наиболее рентабельные, наиболее гибкие в плане сокращения издержек. Это действительно так. Но вы знаете, что для того, чтобы помочь бизнесу, особенно малому и среднему предпринимательству, было принято несколько пакетов помощи правительством, и они были обнародованы лично президентом Путиным", - добавил пресс-секретарь президента.
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владимир путин, дмитрий песков, экономика

В Кремле оценили возможность новых мер поддержки бизнеса

12:48 28.12.2020 (обновлено: 12:59 28.12.2020)
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Меры дальнейшей поддержки бизнеса государством на фоне пандемии будут зависеть от ситуации, экстренных планов нет, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это зависит от ситуации. Сейчас каких-то экстренных планов не существует, но в плане рутинной работы правительства реализуется целый набор программ", - сказал Песков, отвечая на вопрос, планируют ли власти новые меры поддержки бизнеса.
Он отметил, что на поддержку существующих и создание новых малых и средних предприятий направлена значительная часть работы правительства. "Это является одной из главных целей работы правительства", - указал Песков.
К сожалению, бывают ситуации, которые не позволяют бизнесу продолжать работу, несмотря на помощь государства, отметил он.
"Любой кризис имеет очищающее воздействие на экономику, и действительно, некая селекция у предпринимателей происходит, то есть остаются жить наиболее рентабельные, наиболее гибкие в плане сокращения издержек. Это действительно так. Но вы знаете, что для того, чтобы помочь бизнесу, особенно малому и среднему предпринимательству, было принято несколько пакетов помощи правительством, и они были обнародованы лично президентом Путиным", - добавил пресс-секретарь президента.
Президент РФ В. Путин провел совместное заседание Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
23 декабря, 15:42
Путин оценил ситуацию с количеством занятых в малом и среднем бизнесе
 
Владимир ПутинДмитрий ПесковЭкономика
 
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