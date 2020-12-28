https://ria.ru/20201228/biznes-1591206863.html

В Кремле оценили возможность новых мер поддержки бизнеса

В Кремле оценили возможность новых мер поддержки бизнеса

Меры дальнейшей поддержки бизнеса государством на фоне пандемии будут зависеть от ситуации, экстренных планов нет, сообщил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 28.12.2020

2020-12-28T12:48

2020-12-28T12:48

2020-12-28T12:59

владимир путин

дмитрий песков

экономика

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Меры дальнейшей поддержки бизнеса государством на фоне пандемии будут зависеть от ситуации, экстренных планов нет, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Это зависит от ситуации. Сейчас каких-то экстренных планов не существует, но в плане рутинной работы правительства реализуется целый набор программ", - сказал Песков, отвечая на вопрос, планируют ли власти новые меры поддержки бизнеса.Он отметил, что на поддержку существующих и создание новых малых и средних предприятий направлена значительная часть работы правительства. "Это является одной из главных целей работы правительства", - указал Песков.К сожалению, бывают ситуации, которые не позволяют бизнесу продолжать работу, несмотря на помощь государства, отметил он."Любой кризис имеет очищающее воздействие на экономику, и действительно, некая селекция у предпринимателей происходит, то есть остаются жить наиболее рентабельные, наиболее гибкие в плане сокращения издержек. Это действительно так. Но вы знаете, что для того, чтобы помочь бизнесу, особенно малому и среднему предпринимательству, было принято несколько пакетов помощи правительством, и они были обнародованы лично президентом Путиным", - добавил пресс-секретарь президента.

https://ria.ru/20201223/biznes-1590585258.html

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владимир путин, дмитрий песков, экономика